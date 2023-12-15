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Київстар відновив мобільний інтернет по всій Україні

Суспільство 22:13   15.12.2023
Оксана Якушко
Київстар відновив мобільний інтернет по всій Україні

Київстар відновив роботу понад 95% базових станцій мобільного зв’язку, повідомив  мобільний оператор у Facebook.

«Станом на сьогодні наша команда відновила доступ до мобільного інтернету по всій країні, активно працює над запуском SMS та відновленням доступу до «Мій Київстар», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 22:13;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Київстар відновив роботу понад 95% базових станцій мобільного зв’язку, повідомив  мобільний оператор у Facebook.".