Київстар відновив мобільний інтернет по всій Україні
Київстар відновив роботу понад 95% базових станцій мобільного зв’язку, повідомив мобільний оператор у Facebook.
«Станом на сьогодні наша команда відновила доступ до мобільного інтернету по всій країні, активно працює над запуском SMS та відновленням доступу до «Мій Київстар», – йдеться у повідомленні.
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- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: Киевстар, мобильный интернет, мобильный оператор;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 22:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Київстар відновив роботу понад 95% базових станцій мобільного зв’язку, повідомив мобільний оператор у Facebook.".