Київстар відновив мобільний інтернет по всій Україні

Київстар відновив роботу понад 95% базових станцій мобільного зв’язку, повідомив мобільний оператор у Facebook.

«Станом на сьогодні наша команда відновила доступ до мобільного інтернету по всій країні, активно працює над запуском SMS та відновленням доступу до «Мій Київстар», – йдеться у повідомленні.