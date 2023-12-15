Live
  • Пт 15.12.2023
    • Харьков
  •   -7°С
  • USD 36.99
  • EUR 40.41

Киевстар обновил мобильный интернет по всей Украине

Общество 22:13   15.12.2023
Оксана Якушко
Киевстар обновил мобильный интернет по всей Украине

Киевстар возобновил работу более 95% базовых станций мобильной связи, сообщил  мобильный оператор в Facebook.

«По состоянию на сегодня наша команда восстановила доступ к мобильному интернету по всей стране, активно работает над запуском SMS и восстановлением доступа к «Мой Киевстар», — говорится в сообщении.

Читайте также: «Базовые услуги, надеюсь, возобновим до конца недели» – гендиректор «Киевстар»

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новый год в Харькове 40 лет назад: ретро-видео показал Центральный парк
Новый год в Харькове 40 лет назад: ретро-видео показал Центральный парк
15.12.2023, 09:29
Главные новости Харькова 15.12: удар С-300, 62 населенных пункта без света
Главные новости Харькова 15.12: удар С-300, 62 населенных пункта без света
15.12.2023, 22:35
В метро Харькова предлагают работу: какие есть вакансии
В метро Харькова предлагают работу: какие есть вакансии
13.12.2023, 14:43
Удар С-300 по Харькову: куда попала ракета и есть ли потерпевшие (фото)
Удар С-300 по Харькову: куда попала ракета и есть ли потерпевшие (фото)
15.12.2023, 14:11
Во сколько обойдется новогодний стол: в мэрии Харькова назвали цены
Во сколько обойдется новогодний стол: в мэрии Харькова назвали цены
15.12.2023, 14:46
Пруд за почти 90 млн грн суд забрал у предпринимателя на Харьковщине
Пруд за почти 90 млн грн суд забрал у предпринимателя на Харьковщине
14.12.2023, 12:16

Новости по теме:

13:16
«Базовые услуги, надеюсь, возобновим до конца недели» — гендиректор «Киевстар»
20:15
Абоненты Киевстара уже могут звонить: Комаров сообщил, когда появится интернет
18:35
На абонентах Киевстара пытаются нажиться мошенники: как не стать жертвой
12:59
Сроки сдвинулись: когда восстановят связь «Киевстар» — ответ гендиректора
12:06
Харьковчане – без связи: в СБУ сообщили, кто стоит за атакой на «Киевстар»

Вы читали новость: «Киевстар обновил мобильный интернет по всей Украине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 22:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Киевстар возобновил работу более 95% базовых станций мобильной связи, сообщил  мобильный оператор в Facebook.".