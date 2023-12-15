Киевстар обновил мобильный интернет по всей Украине
Киевстар возобновил работу более 95% базовых станций мобильной связи, сообщил мобильный оператор в Facebook.
«По состоянию на сегодня наша команда восстановила доступ к мобильному интернету по всей стране, активно работает над запуском SMS и восстановлением доступа к «Мой Киевстар», — говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: Киевстар, мобильный интернет, мобильный оператор;
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 22:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Киевстар возобновил работу более 95% базовых станций мобильной связи, сообщил мобильный оператор в Facebook.".