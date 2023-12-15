Киевстар обновил мобильный интернет по всей Украине

Киевстар возобновил работу более 95% базовых станций мобильной связи, сообщил мобильный оператор в Facebook.

«По состоянию на сегодня наша команда восстановила доступ к мобильному интернету по всей стране, активно работает над запуском SMS и восстановлением доступа к «Мой Киевстар», — говорится в сообщении.