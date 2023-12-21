Харьковчане были без связи: в «Киевстаре» определились с компенсацией
21 декабря в компании «Киевстар» сообщили, что полностью восстановили все сервисы, пострадавшие из-за масштабной хакерской атаки. А также заявили, какую компенсацию получат их абоненты.
«Благодарны каждому, кто продолжал поддерживать и верить в нас. Именно поэтому наша команда отменяет следующую плановую плату за тариф для своих пользователей, выделяет 100 000 000 гривен на нужды ВСУ», — говорится в сообщении.
В частности, плановая тарифная плата не будет взиматься с:
📞 абонентов подписки, контракта и контрактных абонентов с услугой «Домашний Интернет» с 22.12 до 21.01;
📞 бизнес-клиентов на услуги мобильной и фиксированной связи с 1.01 по 31.01;
📞 пользователей «Домашнего Интернета» и «ВСЕ ВМЕСТЕ» с 1.01 по 31.01.
В «Киевстаре» отметили, что все будет происходить автоматически. В день плановой оплаты деньги со счета не снимутся, и людям начислят все объемы по тарифу.
Напомним, утром 12 декабря в работе мобильного оператора «Киевстар» произошел глобальный сбой — стали недоступны услуги связи и доступа в интернет. Гендиректор компании Александр Комаров сообщил, что вследствие очень мощной кибератаки частично разрушена IТ-инфраструктура оператора. По данным силовиков, без связи остались около 24 миллионов абонентов.
По факту кибератаки СБУ открыла уголовное производство по восьми статьям Уголовного кодекса. Одна из версий, которую изучают следователи, — причастность спецслужб РФ. Ответственность за атаку взяла на себя российская хакерская группировка «Солнцепек».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: интернет, Киевстар, компенсация, тариф, услуги, харьковчане;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 12:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 декабря в компании «Киевстар» сообщили, что полностью восстановили все сервисы, пострадавшие из-за масштабной хакерской атаки. А также заявили, какую компенсацию получат их абоненты.".