Масштабный сбой по всему миру в Facebook и Instagram. Что известно сейчас

Во всем мире пользователи соцсетей столкнулись с глобальным сбоем в Facebook, Instagram и даже Twitter. Спикер Meta Энди Стоун подтвердил проблемы, но не сообщил о причинах сбоя.

В Meta лишь отметили, что пытаются устранить проблемы.

Информация о сбое поступает от пользователей со всех континентов. Соцсети выбрасывают людей, они не могут зайти в свой аккаунт даже с правильным паролем.

Также сообщают, что проблемы с доступом есть у пользователей YouTube и Google.

Аналогичный сбой был в 2021 году. Тогда пользователи не могли в течение нескольких часов зайти в Facebook, Instagram и WhatsApp.

Но нынешний сбой не такой длительный — пользователи уже постепенно восстанавливают связь в соцсетях.