Масштабный сбой по всему миру в Facebook и Instagram. Что известно сейчас
Во всем мире пользователи соцсетей столкнулись с глобальным сбоем в Facebook, Instagram и даже Twitter. Спикер Meta Энди Стоун подтвердил проблемы, но не сообщил о причинах сбоя.
В Meta лишь отметили, что пытаются устранить проблемы.
Информация о сбое поступает от пользователей со всех континентов. Соцсети выбрасывают людей, они не могут зайти в свой аккаунт даже с правильным паролем.
Также сообщают, что проблемы с доступом есть у пользователей YouTube и Google.
Аналогичный сбой был в 2021 году. Тогда пользователи не могли в течение нескольких часов зайти в Facebook, Instagram и WhatsApp.
Но нынешний сбой не такой длительный — пользователи уже постепенно восстанавливают связь в соцсетях.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: facebook, Instagram, Meta, Twitter, глобальный сбой, сбой;
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 18:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во всем мире пользователи соцсетей столкнулись с глобальным сбоем в Facebook, Instagram и даже Twitter. Спикер Meta Энди Стоун подтвердил проблемы, но не сообщил о причинах сбоя. ".