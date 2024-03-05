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Масштабный сбой по всему миру в Facebook и Instagram. Что известно сейчас

Мир 18:50   05.03.2024
Оксана Якушко
Масштабный сбой по всему миру в Facebook и Instagram. Что известно сейчас

Во всем мире пользователи соцсетей столкнулись с глобальным сбоем в Facebook, Instagram и даже Twitter.  Спикер Meta Энди Стоун подтвердил проблемы, но не сообщил о причинах сбоя. 

В Meta лишь отметили, что пытаются устранить проблемы.

Информация о сбое поступает от пользователей со всех континентов. Соцсети выбрасывают людей, они не могут зайти в свой аккаунт даже с правильным паролем.

Также сообщают, что проблемы с доступом есть у пользователей YouTube и Google.

Аналогичный сбой был в 2021 году. Тогда пользователи не могли в течение нескольких часов зайти в Facebook, Instagram и WhatsApp.

Но нынешний сбой не такой длительный — пользователи уже постепенно восстанавливают связь в соцсетях.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 18:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во всем мире пользователи соцсетей столкнулись с глобальным сбоем в Facebook, Instagram и даже Twitter.  Спикер Meta Энди Стоун подтвердил проблемы, но не сообщил о причинах сбоя. ".