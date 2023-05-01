Посадили на 5 років. «Здавав» росіянам позиції української ППО у Харкові

За матеріалами СБУ засудили харків’янина, який «здавав» ворогові місцезнаходження бойових розрахунків протиповітряної оборони ЗСУ на території Харкова.

Влітку минулого року 53-річний зловмисник викладав у соцмережах інформацію про позиції бойових розрахунків протиповітряної оборони ЗСУ на території Харкова. Цікаво, що чоловік жив у Салтівському житловому масиві Харкова – одному з найбільш постраждалих від ворожого обстрілу.



Підрозділи Сил оборони прикривали місто від масованого ворожого обстрілу, у той період, коли майже щоночі з території рф обстрілювали Харків балістичними та крилатими ракетами.

Встановлено, що після того, як зловмисник опублікував заборонену інформацію, розкриті позиції українського ППО 5 разів обстрілювали вороги.

До того ж, як встановили співробітники СБУ, зловмисник має ракетну військово-облікову спеціальність: наприкінці 80-х років він проходив військову службу в зенітно-ракетній бригаді на території Білорусії.

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване розповсюдження інформації про розташування Збройних Сил України) та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.