Посадили на 5 років. «Здавав» росіянам позиції української ППО у Харкові
За матеріалами СБУ засудили харків’янина, який «здавав» ворогові місцезнаходження бойових розрахунків протиповітряної оборони ЗСУ на території Харкова.
Влітку минулого року 53-річний зловмисник викладав у соцмережах інформацію про позиції бойових розрахунків протиповітряної оборони ЗСУ на території Харкова. Цікаво, що чоловік жив у Салтівському житловому масиві Харкова – одному з найбільш постраждалих від ворожого обстрілу.
Підрозділи Сил оборони прикривали місто від масованого ворожого обстрілу, у той період, коли майже щоночі з території рф обстрілювали Харків балістичними та крилатими ракетами.
Встановлено, що після того, як зловмисник опублікував заборонену інформацію, розкриті позиції українського ППО 5 разів обстрілювали вороги.
До того ж, як встановили співробітники СБУ, зловмисник має ракетну військово-облікову спеціальність: наприкінці 80-х років він проходив військову службу в зенітно-ракетній бригаді на території Білорусії.
Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване розповсюдження інформації про розташування Збройних Сил України) та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.
Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 16:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За матеріалами СБУ засудили харків’янина, який «здавав» ворогові місцезнаходження бойових розрахунків протиповітряної оборони ЗСУ на території Харкова.".