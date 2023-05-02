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Прославляв рф і війну. СБУ на Харківщині затримала прихильника “руського миру”

Події 16:31   02.05.2023
Оксана Якушко
Прославляв рф і війну. СБУ на Харківщині затримала прихильника “руського миру”

37-річний чоловік, який виправдовував збройну агресію рф проти України, раніше жив на Донбасі, повідомила СБУ.

Контррозвідка СБУ викрила ще одного активного прихильника “руського миру” на Харківщині. Ним виявився 37-річний мешканець Харківської області, який раніше жив у Волноваському районі Донеччини.

У минулому році зловмисник неодноразово розміщував на власній сторінці у мережі Facebook відеоролики, де виправдовували війну рф проти України та прославляв її учасників.

У цих роликах містилися брехливі наративи кремлівської пропаганди про нібито рятівну місію рф стосовно України. А також схвалювали дії російських військовослужбовців та учасників незаконних збройних формувань держави-агресора.

Ініційована СБУ комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза мовлення підтвердила незаконність дій ворожого агітатора.

Слідчі Служби безпеки повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 та 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України, вчинене повторно).

Наразі йому обрали міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 16:31;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "37-річний чоловік, який виправдовував збройну агресію рф проти України, раніше жив на Донбасі, повідомила СБУ.".