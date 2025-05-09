440 литров паленой водки полицейские изъяли в Харьковской области
440 литров алкоголя без акцизных марок обнаружили в поселке Сахновщина, сообщает Нацполиция.
Во время патрулирования территории поселка Сахновщина участковый офицер полиции вместе с коллегой остановили автомобиль, которым управлял житель Харькова. В машине правоохранители обнаружили водочные изделия в тетрапаках без акцизных марок.
Гражданин был привлечен к административной ответственности за хранение или транспортировку алкогольных напитков без марок акцизного сбора.
Всего правоохранители изъяли 440 литров алкоголя.
Материалы по факту правонарушения направили в суд.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: водка, Нацполиция, поддельный алкоголь, сахновщина, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2025 в 19:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "440 литров алкоголя без акцизных марок обнаружили в поселке Сахновщина, сообщает Нацполиция. ".