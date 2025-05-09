440 литров паленой водки полицейские изъяли в Харьковской области

440 литров алкоголя без акцизных марок обнаружили в поселке Сахновщина, сообщает Нацполиция.

Во время патрулирования территории поселка Сахновщина участковый офицер полиции вместе с коллегой остановили автомобиль, которым управлял житель Харькова. В машине правоохранители обнаружили водочные изделия в тетрапаках без акцизных марок.

Гражданин был привлечен к административной ответственности за хранение или транспортировку алкогольных напитков без марок акцизного сбора.

Всего правоохранители изъяли 440 литров алкоголя.

Материалы по факту правонарушения направили в суд.

Читайте также: Постоянный за 100 грн на весь транспорт в Харькове предлагают ввести