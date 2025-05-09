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440 литров паленой водки полицейские изъяли в Харьковской области

Происшествия 19:33   09.05.2025
Оксана Якушко
440 литров паленой водки полицейские изъяли в Харьковской области

440 литров алкоголя без акцизных марок обнаружили в поселке Сахновщина, сообщает Нацполиция. 

Во время патрулирования территории поселка Сахновщина участковый офицер полиции вместе с коллегой остановили автомобиль, которым управлял житель Харькова. В машине правоохранители обнаружили водочные изделия в тетрапаках без акцизных марок.

Гражданин был привлечен к административной ответственности за хранение или транспортировку алкогольных напитков без марок акцизного сбора.

Всего правоохранители изъяли 440 литров алкоголя.

Материалы по факту правонарушения направили в суд.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2025 в 19:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "440 литров алкоголя без акцизных марок обнаружили в поселке Сахновщина, сообщает Нацполиция. ".