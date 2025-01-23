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На что пошел житель Чугуева ради водки и сигарет, сообщила полиция

Общество 13:37   23.01.2025
Виктория Яковенко
На что пошел житель Чугуева ради водки и сигарет, сообщила полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители передали в суд дело 27-летнего мужчины, который, по данным следствия, обокрал магазин в городе Чугуев на Харьковщине.

Сообщения о преступлении правоохранители получили в ноябре, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Копы выяснили, что ночью мужчина молотком разбил стекло на дверях местного магазина и украл водку с сигаретами на более 4 тысяч гривен.

Правоохранители установили личность предполагаемого вора. Им оказался 27-летний местный житель одной из многоэтажек, где на первом этаже расположен магазин алкогольных и табачных изделий.

«Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. Свои действия он объясним тем, что хотел курить, а в ночное время негде было купить сигареты», — отметили в полиции.

Фигурант получил подозрение по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. 22 января обвинительный акт передали в суд.

обокрал магазин в Чугуеве
Фото: ГУНП в Харьковской области
обокрал магазин в Чугуеве
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 января 2025 в 13:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители передали в суд дело 27-летнего мужчины, который, по данным следствия, обокрал магазин в городе Чугуев на Харьковщине.".