На что пошел житель Чугуева ради водки и сигарет, сообщила полиция
Правоохранители передали в суд дело 27-летнего мужчины, который, по данным следствия, обокрал магазин в городе Чугуев на Харьковщине.
Сообщения о преступлении правоохранители получили в ноябре, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Копы выяснили, что ночью мужчина молотком разбил стекло на дверях местного магазина и украл водку с сигаретами на более 4 тысяч гривен.
Правоохранители установили личность предполагаемого вора. Им оказался 27-летний местный житель одной из многоэтажек, где на первом этаже расположен магазин алкогольных и табачных изделий.
«Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. Свои действия он объясним тем, что хотел курить, а в ночное время негде было купить сигареты», — отметили в полиции.
Фигурант получил подозрение по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. 22 января обвинительный акт передали в суд.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водка, кража, полиция, сигареты, харьковщина, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 23 января 2025 в 13:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители передали в суд дело 27-летнего мужчины, который, по данным следствия, обокрал магазин в городе Чугуев на Харьковщине.".