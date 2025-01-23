На що пішов житель Чугуєва заради горілки і цигарок, повідомила поліція
Правоохоронці передали до суду справу 27-річного чоловіка, який, за даними слідства, обікрав магазин у місті Чугуїв на Харківщині.
Повідомлення про злочин правоохоронці отримали у листопаді, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Копи з’ясували, що вночі чоловік молотком розбив скло на дверях місцевого магазину та викрав горілку з цигарками на понад 4 тисячі гривень.
Правоохоронці встановили особу ймовірного крадія. Ним виявився 27-річний місцевий житель однієї із багатоповерхівок, в якій на першому поверсі розташований магазин алкогольних і тютюнових виробів.
«Чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнового злочину. Свої дії він поясним тим, що хотів курити, а в нічний час ніде було купити цигарок», – зазначили у поліції.
Фігурант отримав підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. 22 січня обвинувальний акт передали до суду.
Читайте також: Десять метрів кабелю можуть обійтися у вісім років тюрми: копи зловили злодіїв
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: водка, кража, поліція, сигареты, харківщина, Чугуїв;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На що пішов житель Чугуєва заради горілки і цигарок, повідомила поліція»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2025 в 13:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці передали до суду справу 27-річного чоловіка, який, за даними слідства, обікрав магазин у місті Чугуїв на Харківщині.".