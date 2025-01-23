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На що пішов житель Чугуєва заради горілки і цигарок, повідомила поліція

Суспільство 13:37   23.01.2025
Вікторія Яковенко
На що пішов житель Чугуєва заради горілки і цигарок, повідомила поліція Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці передали до суду справу 27-річного чоловіка, який, за даними слідства, обікрав магазин у місті Чугуїв на Харківщині.

Повідомлення про злочин правоохоронці отримали у листопаді, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Копи з’ясували, що вночі чоловік молотком розбив скло на дверях місцевого магазину та викрав горілку з цигарками на понад 4 тисячі гривень.

Правоохоронці встановили особу ймовірного крадія. Ним виявився 27-річний місцевий житель однієї із багатоповерхівок, в якій на першому поверсі розташований магазин алкогольних і тютюнових виробів.

«Чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнового злочину. Свої дії він поясним тим, що хотів курити, а в нічний час ніде було купити цигарок», – зазначили у поліції.

Фігурант отримав підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. 22 січня обвинувальний акт передали до суду.

обокрал магазин в Чугуеве
Фото: ГУНП в Харківській області
обокрал магазин в Чугуеве
Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2025 в 13:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці передали до суду справу 27-річного чоловіка, який, за даними слідства, обікрав магазин у місті Чугуїв на Харківщині.".