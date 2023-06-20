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«Работайте, братья!» Двох агітаторів, які чекали рф, затримали на Харківщині

Події 13:27   20.06.2023
Оксана Якушко
«Работайте, братья!» Двох агітаторів, які чекали рф, затримали на Харківщині

Кіберфахівці СБУ встановили двох мешканців Харківщини, які у соцмережах виправдовували збройну агресію рф проти України та визнавали її правомірною, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула .

Свої агітаційні повідомлення зловмисники залишали у забороненій в Україні російській соцмережі “Однокласники”. Щоб приховати свої дані, вони використовували програму, яка дозволяє змінювати розташування користувача.

66-річна жінка зі смт Нова Водолага систематично репостила на особистій сторінці в “Однокласниках” повідомлення на підтримку рф та російської армії, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Одна з публікацій, розміщених колаборанткою, містила таке: «Когда приходит россия — наступает тишина. Для людей — долгожданая, а для нацистов — гробовая. Работайте, братья!»

Лінгвістичне дослідження поширених підозрюваними публікацій встановило, що у цих матеріалах є публічне заперечення збройної агресії проти України.

Обом зловмисникам повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 13:27;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кіберфахівці СБУ встановили двох мешканців Харківщини, які у соцмережах виправдовували збройну агресію рф проти України та визнавали її правомірною, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула .".