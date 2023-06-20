«Работайте, братья!» Двох агітаторів, які чекали рф, затримали на Харківщині

Кіберфахівці СБУ встановили двох мешканців Харківщини, які у соцмережах виправдовували збройну агресію рф проти України та визнавали її правомірною, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула .

Свої агітаційні повідомлення зловмисники залишали у забороненій в Україні російській соцмережі “Однокласники”. Щоб приховати свої дані, вони використовували програму, яка дозволяє змінювати розташування користувача.

66-річна жінка зі смт Нова Водолага систематично репостила на особистій сторінці в “Однокласниках” повідомлення на підтримку рф та російської армії, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Одна з публікацій, розміщених колаборанткою, містила таке: «Когда приходит россия — наступает тишина. Для людей — долгожданая, а для нацистов — гробовая. Работайте, братья!»

Лінгвістичне дослідження поширених підозрюваними публікацій встановило, що у цих матеріалах є публічне заперечення збройної агресії проти України.

Обом зловмисникам повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).