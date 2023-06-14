Допомагав перекидати війська рф на фронт – СБУ схопила зрадника на Харківщині

СБУ затримала одного з керівників окупаційної залізниці рф в Куп’янську, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

46-річний мешканець Куп’янська, який до повномасштабного вторгнення рф працював керівником вантажного відділу у регіональній філії Укрзалізниці, під час тимчасової окупації міста перейшов на бік ворога і добровільно увійшов до складу створеної загарбниками «так званої» «Куп’янської залізниці рф».

Там його призначили очільником «служби комерційної роботи і маркетингу».

На цій «посаді» він налагоджував залізничне сполучення з країною-агресором для безперешкодного перекидання російських військ на східний фронт.

Для цього організовував «переформатування» української відомчої документації відповідно до вимог російського законодавства.

Після звільнення Куп’янська зловмисник виїхав з міста і намагався уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі ворожий поплічник отримав підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.