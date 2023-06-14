Помогал перебрасывать войска рф на фронт — схватили предателя под Харьковом

СБУ задержала одного из руководителей оккупационной железной дороги рф в Купянске, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

46-летний житель Купянска, который до полномасштабного вторжения рф работал руководителем грузового отдела в региональном филиале «Укрзалізниці», во время временной оккупации города перешел на сторону врага и добровольно вошел в состав созданной захватчиками так называемой «Купьянской железной дороги».

Там его назначили главой «службы коммерческой работы и маркетинга».

На этой «должности» он налаживал железнодорожное сообщение со страной-агрессором для беспрепятственного перебрасывания российских войск на восточный фронт.

Для этого организовывал «переформатирование» украинской ведомственной документации в соответствии с требованиями российского законодательства.

После освобождения Купянска злоумышленник уехал из города и пытался избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Вражеский приспешник получил подозрение по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.