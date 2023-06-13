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На Харьковщине задержали коллаборанта, который при оккупантах был участковым

Общество 11:34   13.06.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине задержали коллаборанта, который при оккупантах был участковым Фото: Владислав Абдула

В Харьковской области разоблачили очередного коллаборанта, который сотрудничал с врагом.

Злоумышленников оказался 34-летний житель города Балаклея, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

После захвата города коллаборант получил должность в местном оккупационном «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

В оккупационном органе мужчина был назначен «участковым инспектором отдела участковых инспекторов полиции УВД ВГА Харьковской области».

С июня по август коллаборант выполнял в интересах оккупантов весь комплекс противоправных обязанностей: охранял административное здание, осуществлял контрольно-пропускной режим, осматривал вещи граждан, собирал средства за аренду торговых мест на территории «Центрального рынка» и поддерживал общественный порядок.

«После освобождения города злоумышленник пытался скрываться на территории региона, однако сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение и задержали», — отметили правоохранители.

Пока фигуранту сообщили о подозрении по ч. 7 ст.111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 11:34;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области разоблачили очередного коллаборанта, который сотрудничал с врагом.".