На Харьковщине задержали коллаборанта, который при оккупантах был участковым
В Харьковской области разоблачили очередного коллаборанта, который сотрудничал с врагом.
Злоумышленников оказался 34-летний житель города Балаклея, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
После захвата города коллаборант получил должность в местном оккупационном «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».
В оккупационном органе мужчина был назначен «участковым инспектором отдела участковых инспекторов полиции УВД ВГА Харьковской области».
С июня по август коллаборант выполнял в интересах оккупантов весь комплекс противоправных обязанностей: охранял административное здание, осуществлял контрольно-пропускной режим, осматривал вещи граждан, собирал средства за аренду торговых мест на территории «Центрального рынка» и поддерживал общественный порядок.
«После освобождения города злоумышленник пытался скрываться на территории региона, однако сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение и задержали», — отметили правоохранители.
Пока фигуранту сообщили о подозрении по ч. 7 ст.111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ.
Читайте также: На Харьковщине машиниста, который обворовывал УЗ, посадили на 4 года
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине задержали коллаборанта, который при оккупантах был участковым»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 11:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области разоблачили очередного коллаборанта, который сотрудничал с врагом.".