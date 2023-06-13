На Харьковщине задержали коллаборанта, который при оккупантах был участковым

В Харьковской области разоблачили очередного коллаборанта, который сотрудничал с врагом.

Злоумышленников оказался 34-летний житель города Балаклея, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

После захвата города коллаборант получил должность в местном оккупационном «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

В оккупационном органе мужчина был назначен «участковым инспектором отдела участковых инспекторов полиции УВД ВГА Харьковской области».

С июня по август коллаборант выполнял в интересах оккупантов весь комплекс противоправных обязанностей: охранял административное здание, осуществлял контрольно-пропускной режим, осматривал вещи граждан, собирал средства за аренду торговых мест на территории «Центрального рынка» и поддерживал общественный порядок.

«После освобождения города злоумышленник пытался скрываться на территории региона, однако сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение и задержали», — отметили правоохранители.

Пока фигуранту сообщили о подозрении по ч. 7 ст.111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ.