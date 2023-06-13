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На Харківщині затримали колаборанта, який при окупантах був дільничним

Суспільство 11:34   13.06.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині затримали колаборанта, який при окупантах був дільничним Фото: Владислав Абдула

На Харківщині викрили чергового колаборанта, який співпрацював з ворогом.

Зловмисником виявився 34-річний мешканець міста Балаклія, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Після захоплення міста колаборант отримав «посаду» в місцевому окупаційному «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

В окупаційному органі чоловіка призначили «участковым инспектором отдела участковых инспекторов полиции УВД ВГА Харьковской области».

З червня до серпня колаборант виконував в інтересах окупантів увесь комплекс протиправних обов’язків: охороняв адміністративну будівлю, здійснював контрольно–пропускний режим, оглядав речі громадян, збирав кошти за оренду торгових місць на території «Центрального ринку» та підтримував громадський порядок.

«Після звільнення міста зловмисник намагався переховуватись на території регіону, однак співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали», – зазначили правоохоронці.

Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч. 7 ст.111-1 (колабораційна діяльність) ККУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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