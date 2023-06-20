«Работайте, братья!» Двоих агитаторов, ждавших рф, поймали на Харьковщине

Киберспециалисты СБУ установили двоих жителей Харьковщины, которые в соцсетях оправдывали вооруженную агрессию рф против Украины и признавали ее правомерной, сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Свои агитационные сообщения злоумышленники оставляли в запрещенной в Украине российской соцсети «Одноклассники». Чтобы скрыть свои данные, они использовали приложение, позволяющее изменять местоположение пользователя.

66-летняя женщина из пгт Новая Водолага систематически репостила на личной странице в «Одноклассниках» сообщения в поддержку рф и российской армии, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Одна из публикаций, размещенных коллаборанткой, содержала следующее: «Когда приходит россия, наступает тишина. Для людей – долгожданная, а для нацистов – гробовая. Работайте, братья!»

Лингвистическое исследование распространенных подозреваемых публикаций установило, что в этих материалах есть публичное отрицание вооруженной агрессии против Украины.

Обоим злоумышленникам сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).