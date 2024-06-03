Агітатору, який закликає розбомбити Харків, СБУ повідомила про підозру

Блогер-колаборант Борис Рожин, який є автором виразу «ввічливі люди», яким називав окупаційні угруповання РФ, які захоплювали Крим у 2014 році, закликає знищити Харків, повідомляє СБУ.

Наразі блогер є одним із ключових рупорів кремля – публічно підтримує війну рф проти України та виправдовує воєнні злочини росіян.

Борис Рожин закликає до повного знищення цивільної інфраструктури Харкова і виступає за продовження масованих ракетно-бомбових ударів по місту.

Антиукраїнський контент Рожин поширює під псевдонімом «Colonelcassad» через власні акаунти у соцмережах, із загальною аудиторією майже 1 млн користувачів. Він публічно підтримує агресора ще з часів захоплення Криму, де жив і заробляв фрілансом. Згодом він очолив там окупаційне інтернет-видання «голос Севастополя».

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Рожину про підозру одразу за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

◾ ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

◾ ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

◾ ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

◾ ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

◾ ст. 436 (пропаганда війни).

Оскільки зловмисник переховується на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи, щоб його знайти і покарати.