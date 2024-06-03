Агітатору, який закликає розбомбити Харків, СБУ повідомила про підозру
Блогер-колаборант Борис Рожин, який є автором виразу «ввічливі люди», яким називав окупаційні угруповання РФ, які захоплювали Крим у 2014 році, закликає знищити Харків, повідомляє СБУ.
Наразі блогер є одним із ключових рупорів кремля – публічно підтримує війну рф проти України та виправдовує воєнні злочини росіян.
Борис Рожин закликає до повного знищення цивільної інфраструктури Харкова і виступає за продовження масованих ракетно-бомбових ударів по місту.
Антиукраїнський контент Рожин поширює під псевдонімом «Colonelcassad» через власні акаунти у соцмережах, із загальною аудиторією майже 1 млн користувачів. Він публічно підтримує агресора ще з часів захоплення Криму, де жив і заробляв фрілансом. Згодом він очолив там окупаційне інтернет-видання «голос Севастополя».
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Рожину про підозру одразу за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:
◾ ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
◾ ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);
◾ ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
◾ ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
◾ ст. 436 (пропаганда війни).
Оскільки зловмисник переховується на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи, щоб його знайти і покарати.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: "вежливые люди", агитатор, Крым, пропагандист, рф, СБУ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 18:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Блогер-колаборант Борис Рожин, який є автором виразу «ввічливі люди», яким називав окупаційні угруповання РФ, які захоплювали Крим у 2014 році, закликає знищити Харків, повідомляє СБУ. ".