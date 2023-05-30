5 років за ґратами отримав охоронець з Харківщини за заклики бомбити Україну

За матеріалами СБУ засудили інтернет-агітатора з Харківщини, який закликав ворога завдавати ракетних ударів по західноукраїнським територіям, просив росіян змінювати кордони державного кордону України та виправдовував збройну агресію рф.

42-річний охоронець із міста Красноград Харківської області у середині червня минулого року встановив контакт із росіянами за допомогою месенджера Телеграм. За грошову винагороду чоловік погодився створити інтернет-сайт та розміщувати на ньому антиукраїнський контент на замовлення країни-агресора.



У публікаціях агітатора були заклики до незаконної зміни кордонів нашої країни. Чоловік виправдовував збройну агресію рф, визнавав правомірною окупацію та анексію рф суверенних українських територій. Також зловмисник прославляв військових рф та підтримував так звану «спеціальну військову операцію».

У деяких матеріалах зловмисник звертався до військово-політичного командування держави-агресора та просив бити ракетами по територіям на заході України.

За період із середини липня до початку серпня 2022 року агітатор розмістив на своєму сайті понад 10 протиправних публікацій. Цікаво, що гроші, які йому перерахували через поребрик як оплату за роботу, чоловік так і не зміг використати, бо не вмім вивести їх з електронного гаманця.

Контррозвідка СБУ затримала проросійського інтернет-агітатора на початку листопада 2022 року.

Ініційовані СБУ експертизи та дослідження фахівців підтвердили протиправний характер закликів зловмисника.

На підставі зібраних СБУ доказів чоловіка визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Згідно з рішенням суду зловмисник отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.