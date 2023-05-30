5 лет за решеткой получил охранник из Харьковщины за призывы бомбить Украину
По материалам СБУ осудили интернет-агитатора с Харьковщины, который призывал врага наносить ракетные удары по западноукраинским территориям, просил россиян изменять границы государственной границы Украины и оправдывал вооруженную агрессию рф.
42-летний охранник из города Красноград Харьковской области в середине июня прошлого года установил контакт с россиянами с помощью мессенджера Телеграмм. За денежное вознаграждение мужчина согласился создать интернет-сайт и размещать на нем антиукраинский контент по заказу страны-агрессора.
В публикациях агитатора были призывы к незаконному изменению границ государственной границы нашей страны. Мужчина оправдывал вооруженную агрессию рф, признавал правомерной оккупацию и аннексию рф суверенных украинских территорий. Также злоумышленник прославлял военных рф и поддерживал так называемую «специальную военную операцию».
В некоторых материалах злоумышленник обращался к военно-политическому командованию государства-агрессора и просил бить ракетами по территориям на западе Украины.
За период с середины июля по начало августа 2022 года агитатор разместил на своем сайте более 10 противоправных публикаций. Интересно, что деньги, которые ему перечислили из-за поребрика в качестве оплаты за работу, мужчина так и не смог использовать, потому что не смог вывести их из электронного кошелька.
Контрразведка СБУ задержала пророссийского интернет-агитатора в начале ноября 2022 года.
Инициированные СБУ экспертизы и исследования специалистов подтвердили противоправный характер призывов злоумышленника.
На основании собранных СБУ доказательств мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.
Согласно решению суда злоумышленник получил наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Разоблачение и документирование противоправной деятельности осуществляли сотрудники СБУ Харьковской области при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 17:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По материалам СБУ осудили интернет-агитатора с Харьковщины, который призывал врага наносить ракетные удары по западноукраинским территориям, просил россиян изменять границы государственной границы Украины и оправдывал вооруженную агрессию рф.".