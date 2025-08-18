Live
  • Пн 18.08.2025
  • Харків  +21°С
  • USD 41.34
  • EUR 48.31

Жінку в Харкові побили та прикували до дерева заради грошей – НПУ

Суспільство 13:16   18.08.2025
Вікторія Яковенко
Жінку в Харкові побили та прикували до дерева заради грошей – НПУ Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові правоохоронці затримали двох чоловіків, які, ймовірно, здійснили розбійний напад на жінку.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, днями потерпіла святкувала день народження у себе вдома. Привітати її прийшли 38 та 51-річні знайомі.

«Під час спільного вживання спиртних напоїв чоловіки запропонували жінці прогулятися. В яру зловмисники завдали потерпілій тілесних ушкоджень, пристебнули кайданками до дерева та заволоділи золотими прикрасами, мобільним телефоном, павербанком та грошима», – розповіли правоохоронці.

Після цього чоловіки залишили жінку пристебнутою до дерева та втекли. Потерпілій вдалося самостійно зламати гілку, до якої були прикріплені кайданки, та дістатися додому.

Поліцейські встановили та затримали ймовірних нападників. У одного з них вилучили частину викрадених речей, що належать жінці.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Якщо провину доведуть, їм загрожує від 8 до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

нападение в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області
нападение в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області
нападение в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: Двоє постраждалих внаслідок ДТП у центрі Харкова

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Зеленський відреагував на обстріл Харкова в день зустрічі у Вашингтоні
Зеленський відреагував на обстріл Харкова в день зустрічі у Вашингтоні
18.08.2025, 13:33
Жінку в Харкові побили та прикували до дерева заради грошей – НПУ
Жінку в Харкові побили та прикували до дерева заради грошей – НПУ
18.08.2025, 13:16
Під завалами будинку в Харкові можуть перебувати ще три людини – Синєгубов
Під завалами будинку в Харкові можуть перебувати ще три людини – Синєгубов
18.08.2025, 12:56
Удари по будинку в Харкові: Терехов показав відео «прильотів»
Удари по будинку в Харкові: Терехов показав відео «прильотів»
18.08.2025, 12:36
Новини Харкова – головне за 18 серпня: “приліт” у місті, загинули діти
Новини Харкова – головне за 18 серпня: “приліт” у місті, загинули діти
18.08.2025, 14:02
Загинули діти, 20 поранених: БпЛА ударили по дому в Харкові (доповнено)
Загинули діти, 20 поранених: БпЛА ударили по дому в Харкові (доповнено)
18.08.2025, 14:00

Новини за темою:

17:55
Судитимуть 71-річного за пограбування та вбивство жінки в пункті обміну валют
15:26
У Харкові в жінки вкрали сумку, де були телефон і 1500 грн – поліція
21:26
Чоловік відібрав у перехожої смартфон і 50 гривень у Харкові
21:36
8 років суд дав ґвалтівнику, що напав на 17-річну дівчину у Харкові
14:52
Пограбував дім на очах у власниці: харків’янина таки відправили у тюрму

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Жінку в Харкові побили та прикували до дерева заради грошей – НПУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2025 в 13:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові правоохоронці затримали двох чоловіків, які, ймовірно, здійснили розбійний напад на жінку.".