Жінку в Харкові побили та прикували до дерева заради грошей – НПУ
У Харкові правоохоронці затримали двох чоловіків, які, ймовірно, здійснили розбійний напад на жінку.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, днями потерпіла святкувала день народження у себе вдома. Привітати її прийшли 38 та 51-річні знайомі.
«Під час спільного вживання спиртних напоїв чоловіки запропонували жінці прогулятися. В яру зловмисники завдали потерпілій тілесних ушкоджень, пристебнули кайданками до дерева та заволоділи золотими прикрасами, мобільним телефоном, павербанком та грошима», – розповіли правоохоронці.
Після цього чоловіки залишили жінку пристебнутою до дерева та втекли. Потерпілій вдалося самостійно зламати гілку, до якої були прикріплені кайданки, та дістатися додому.
Поліцейські встановили та затримали ймовірних нападників. У одного з них вилучили частину викрадених речей, що належать жінці.
Фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Якщо провину доведуть, їм загрожує від 8 до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
18 Серпня 2025 в 13:16
