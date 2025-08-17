Двоє постраждалих внаслідок ДТП у центрі Харкова

Травми отримали обидва водії автомобілів, що зіткнулися в центрі міста, повідомляє Нацполіція.

ДТП сталася 17 серпня близько 18:00 – на вулиці Сумській 18-річний водій автомобіля Audi при обгоні зіткнувся з авто ВАЗ 2101 під керуванням 56-річного чоловіка, що рухався в попутному напрямку. В результаті аварії авто ВАЗ 2101 здійснив наїзд на рекламний бігборд на узбіччі, автівка Audi врізалася в дерево на узбіччі протилежної сторони дороги.

Внаслідок ДТП водії обох автівок отримали забійні травми. Наразі чоловіки отримують медичну допомогу.