Двоє постраждалих внаслідок ДТП у центрі Харкова
Травми отримали обидва водії автомобілів, що зіткнулися в центрі міста, повідомляє Нацполіція.
ДТП сталася 17 серпня близько 18:00 – на вулиці Сумській 18-річний водій автомобіля Audi при обгоні зіткнувся з авто ВАЗ 2101 під керуванням 56-річного чоловіка, що рухався в попутному напрямку. В результаті аварії авто ВАЗ 2101 здійснив наїзд на рекламний бігборд на узбіччі, автівка Audi врізалася в дерево на узбіччі протилежної сторони дороги.
Внаслідок ДТП водії обох автівок отримали забійні травми. Наразі чоловіки отримують медичну допомогу.
Читайте також: Шквали повертаються. Небезпечна погода буде 18 серпня у Харкові й області
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Двоє постраждалих внаслідок ДТП у центрі Харкова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2025 в 21:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Травми отримали обидва водії автомобілів, що зіткнулися в центрі міста, повідомляє Нацполіція.".