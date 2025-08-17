Live
  • Нд 17.08.2025
  • Харків  +26°С
  • USD 41.45
  • EUR 48.44

Двоє постраждалих внаслідок ДТП у центрі Харкова

Події 21:04   17.08.2025
Оксана Якушко
Двоє постраждалих внаслідок ДТП у центрі Харкова

Травми отримали обидва водії автомобілів, що зіткнулися в центрі міста, повідомляє Нацполіція.

ДТП сталася 17 серпня близько 18:00 – на вулиці Сумській 18-річний водій автомобіля Audi при обгоні зіткнувся з авто ВАЗ 2101 під керуванням 56-річного чоловіка, що рухався в попутному напрямку. В результаті аварії авто ВАЗ 2101 здійснив наїзд на рекламний бігборд на узбіччі, автівка Audi врізалася в дерево на узбіччі протилежної сторони дороги.

Внаслідок ДТП водії обох автівок отримали забійні травми. Наразі чоловіки отримують медичну допомогу.

Читайте також: Шквали повертаються. Небезпечна погода буде 18 серпня у Харкові й області

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Двоє постраждалих внаслідок ДТП у центрі Харкова
Двоє постраждалих внаслідок ДТП у центрі Харкова
17.08.2025, 21:04
Шквали повертаються. Небезпечна погода буде 18 серпня у Харкові й області
Шквали повертаються. Небезпечна погода буде 18 серпня у Харкові й області
17.08.2025, 14:36
Гроза і дощ. Прогноз погоди на 18 серпня у Харкові та області
Гроза і дощ. Прогноз погоди на 18 серпня у Харкові та області
17.08.2025, 18:39
Як виглядає цвинтар під Харковом після «прильоту» КАБу (фото)
Як виглядає цвинтар під Харковом після «прильоту» КАБу (фото)
17.08.2025, 15:17
Сьогодні час роботи метро, трамваїв та тролейбусів продовжили у Харкові
Сьогодні час роботи метро, трамваїв та тролейбусів продовжили у Харкові
17.08.2025, 10:45
Новини Харкова — головне за 17 серпня: троє постраждалих від удара КАБом
Новини Харкова — головне за 17 серпня: троє постраждалих від удара КАБом
17.08.2025, 21:05

Новини за темою:

20:55
У Харкові водійка збила на тротуарі жінку з немовлям
11:20
Mercedes на смерть збив пішохода на Полтавському Шляху в Харкові (відео)
12:05
У селищі Рогань збили двох велосипедистів: п’яного водія затримали – НПУ
18:08
ДТП на Харківщині: водій в’їхав у гараж
13:17
Аварійна ситуація в Харкові: житель залив водою газову мережу в під’їзді 📹

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Двоє постраждалих внаслідок ДТП у центрі Харкова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2025 в 21:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Травми отримали обидва водії автомобілів, що зіткнулися в центрі міста, повідомляє Нацполіція.".