Шквали повертаються. Небезпечна погода буде 18 серпня у Харкові й області

Погода 14:36   17.08.2025
Оксана Якушко
Попередження про грозу та шквали у Харківській області 18 серпня поширив регіональний центр із гідрометеорології.

18 серпня у Харкові прогнозують грозу 🌩.

У Харківській області також можлива гроза 🌩, вдень навіть місцями очікують шквал 💨, до 15 – 20 м/с.

Негода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

(I рівень небезпечності, жовтий 🟡)

