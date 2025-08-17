Шквали повертаються. Небезпечна погода буде 18 серпня у Харкові й області
Попередження про грозу та шквали у Харківській області 18 серпня поширив регіональний центр із гідрометеорології.
18 серпня у Харкові прогнозують грозу 🌩.
У Харківській області також можлива гроза 🌩, вдень навіть місцями очікують шквал 💨, до 15 – 20 м/с.
Негода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
(I рівень небезпечності, жовтий 🟡)
Категорії: Погода, Харків
Ви читали новину: «Шквали повертаються. Небезпечна погода буде 18 серпня у Харкові й області»
Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2025 в 14:36
Кореспондент Оксана Якушко