Шквалы возвращаются. Опасная погода будет 18 августа в Харькове и области

Предупреждение о грозе и шквалах в Харьковской области 18 августа распространил региональный центр гидрометеорологии.

18 августа в Харькове прогнозируют грозу 🌩.

В Харьковской области также возможна гроза 🌩, днем местами даже ожидают шквал 💨, до 15 — 20 м/с.

Ненастье может усложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

(I уровень опасности, желтый 🟡)