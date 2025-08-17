Шквалы возвращаются. Опасная погода будет 18 августа в Харькове и области
Предупреждение о грозе и шквалах в Харьковской области 18 августа распространил региональный центр гидрометеорологии.
18 августа в Харькове прогнозируют грозу 🌩.
В Харьковской области также возможна гроза 🌩, днем местами даже ожидают шквал 💨, до 15 — 20 м/с.
Ненастье может усложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
(I уровень опасности, желтый 🟡)
Дата публикации материала: 17 августа 2025 в 14:36
