Шквалы возвращаются. Опасная погода будет 18 августа в Харькове и области

Погода 14:36   17.08.2025
Оксана Якушко
Шквалы возвращаются. Опасная погода будет 18 августа в Харькове и области

Предупреждение о грозе и шквалах в Харьковской области 18 августа распространил региональный центр гидрометеорологии.

18 августа в Харькове прогнозируют грозу 🌩.

В Харьковской области также возможна гроза 🌩, днем местами даже ожидают шквал 💨, до 15 — 20 м/с.

Ненастье может усложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
(I уровень опасности, желтый 🟡)

Читайте также: Сегодня время работы метро, трамваев и троллейбусов продлили в Харькове

Автор: Оксана Якушко
Шквалы возвращаются. Опасная погода будет 18 августа в Харькове и области
Шквалы возвращаются. Опасная погода будет 18 августа в Харькове и области
17.08.2025, 14:36

