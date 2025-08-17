Live
Двое пострадавших в результате ДТП в центре Харькова

Происшествия 21:04   17.08.2025
Оксана Якушко
Двое пострадавших в результате ДТП в центре Харькова

Травмы получили оба водителя автомобиля, столкнувшихся в центре города, сообщает Нацполиция.

ДТП произошло 17 августа около 18:00 – на улице Сумской 18-летний водитель автомобиля Audi при обгоне столкнулся с авто ВАЗ 2101 под управлением 56-летнего мужчины, двигавшегося в том же направлении. В результате аварии авто ВАЗ 2101 наехал на рекламный бигборд на обочине, автомобиль Audi врезался в дерево на обочине противоположной стороны дороги.

В результате ДТП водители обоих автомобилей получили травмы. Мужчины получают медицинскую помощь.

Автор: Оксана Якушко
