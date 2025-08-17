Двое пострадавших в результате ДТП в центре Харькова
Травмы получили оба водителя автомобиля, столкнувшихся в центре города, сообщает Нацполиция.
ДТП произошло 17 августа около 18:00 – на улице Сумской 18-летний водитель автомобиля Audi при обгоне столкнулся с авто ВАЗ 2101 под управлением 56-летнего мужчины, двигавшегося в том же направлении. В результате аварии авто ВАЗ 2101 наехал на рекламный бигборд на обочине, автомобиль Audi врезался в дерево на обочине противоположной стороны дороги.
В результате ДТП водители обоих автомобилей получили травмы. Мужчины получают медицинскую помощь.
Читайте также: Шквалы возвращаются. Опасная погода будет 18 августа в Харькове и области
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, ДТП, столкновение, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Двое пострадавших в результате ДТП в центре Харькова»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 августа 2025 в 21:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Травмы получили оба водителя автомобиля, столкнувшихся в центре города, сообщает Нацполиция.".