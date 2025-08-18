Женщину в Харькове избили и приковали к дереву ради денег – НПУ
В Харькове правоохранители задержали двух мужчин, которые, вероятно, совершили разбойное нападение на женщину.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, на днях потерпевшая праздновала день рождения у себя дома. Поздравить ее пришли 38-летние и 51-летние знакомые.
«Во время совместного употребления спиртных напитков мужчины предложили женщине прогуляться. В овраге злоумышленники нанесли потерпевшей телесные повреждения, пристегнули наручниками к дереву и завладели золотыми украшениями, мобильным телефоном, павербанком и деньгами», — рассказали правоохранители.
После этого мужчины оставили женщину пристегнутой к дереву и сбежали. Потерпевшей удалось самостоятельно сломать ветку, к которой были прикреплены наручники, и добраться домой.
Полицейские установили и задержали вероятных нападающих. У одного из них изъяли часть похищенных вещей, принадлежащих женщине.
Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Если вину докажут, им грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
