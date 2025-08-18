Live
  • Пн 18.08.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.34
  • EUR 48.31

Женщину в Харькове избили и приковали к дереву ради денег – НПУ

Общество 13:16   18.08.2025
Виктория Яковенко
Женщину в Харькове избили и приковали к дереву ради денег – НПУ Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове правоохранители задержали двух мужчин, которые, вероятно, совершили разбойное нападение на женщину.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, на днях потерпевшая праздновала день рождения у себя дома. Поздравить ее пришли 38-летние и 51-летние знакомые.

«Во время совместного употребления спиртных напитков мужчины предложили женщине прогуляться. В овраге злоумышленники нанесли потерпевшей телесные повреждения, пристегнули наручниками к дереву и завладели золотыми украшениями, мобильным телефоном, павербанком и деньгами», — рассказали правоохранители.

После этого мужчины оставили женщину пристегнутой к дереву и сбежали. Потерпевшей удалось самостоятельно сломать ветку, к которой были прикреплены наручники, и добраться домой.

Полицейские установили и задержали вероятных нападающих. У одного из них изъяли часть похищенных вещей, принадлежащих женщине.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Если вину докажут, им грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

нападение в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области
нападение в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области
нападение в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: Двое пострадавших в результате ДТП в центре Харькова

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 18 августа: «прилет» в городе, погибли дети
Новости Харькова — главное за 18 августа: «прилет» в городе, погибли дети
18.08.2025, 14:02
Болвинов: «Не было шансов выжить»: утром в Харькове погибла целая семья
Болвинов: «Не было шансов выжить»: утром в Харькове погибла целая семья
18.08.2025, 13:49
Удары по дому в Харькове: Терехов показал видео «прилетов»
Удары по дому в Харькове: Терехов показал видео «прилетов»
18.08.2025, 12:36
Под завалами дома в Харькове могут находиться еще три человека – Синегубов
Под завалами дома в Харькове могут находиться еще три человека – Синегубов
18.08.2025, 12:56
Утренний обстрел Харькова: появились фото и видео с места «прилета»
Утренний обстрел Харькова: появились фото и видео с места «прилета»
18.08.2025, 07:43
Зеленский отреагировал на обстрел Харькова в день встречи в Вашингтоне
Зеленский отреагировал на обстрел Харькова в день встречи в Вашингтоне
18.08.2025, 13:33

Новости по теме:

17:55
Будут судить 71-летнего за ограбление и убийство женщины в пункте обмена валют
15:26
В Харькове у женщины украли сумку, где были телефон и 1500 грн – полиция
21:26
Мужчина отобрал у прохожей смартфон и 50 гривен в Харькове
21:36
8 лет суд дал насильнику, напавшему на 17-летнюю девушку в Харькове
14:52
Ограбил дом на глазах у владелицы: харьковчанина таки отправили в тюрьму

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Женщину в Харькове избили и приковали к дереву ради денег – НПУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 августа 2025 в 13:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове правоохранители задержали двух мужчин, которые, вероятно, совершили разбойное нападение на женщину.".