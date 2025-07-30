Здавав місця дислокації свого підрозділу та готував прориви РФ – версія СБУ

У СБУ повідомили, що затримали ймовірного зрадника – як виявилося, він служить у ЗСУ.

За версією слідства, працювати на ворога міг 26-річний мобілізований. Хлопець шукав способи легкого заробітку у ТГ-каналах. Саме там на нього вийшов агент ФСБ. Гроші можливому колаборанту були потрібні для того, щоб виплатити борги за азартні ігри.

“Як встановило розслідування, фігурант наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого підрозділу, який стримує наступ рашистів у районі Великого Бурлука. Після коригування ворожих атак фігурант завчасно виїздив із зони обстрілу під вигаданими приводами. Під час таких «виходів за периметр» агент додатково збирав для фсб дані про дислокацію розташованих поруч військових частин Сил оборони”, – встановили правоохоронці.

Отриману інформацію, наголосили в СБУ, противник також збирався використати для успішних проривів на Харківщині.

“Військова контррозвідка СБУ затримала фігуранта «на гарячому», коли він за допомогою телефону фіксував локацію українських захисників біля передової. Під час обушків у «крота» вилучено смартфон із доказами роботи на ворога”, – зазначили силовики.

Також силовики вже встановили особу російського куратора хлопця.

“Ним виявився уродженець Севастополя, співробітник фсб рф Супруненко Олексій Леонідович, 20.08.1978 р.н. Раніше він працював у правоохоронних органах України, але зрадив присязі та перейшов на бік ворога”, – уточнили в СБУ.

Підозри отримали, як імовірний зрадник, і його куратор від ФСБ. Наразі мобілізованого затримали, йому загрожує довічне.