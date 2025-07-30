Убив знайомого, розчленував і сховав у домі: чоловіку “світить” 15 років тюрми

На 59-річного знайомого підозрюваний напав 26 липня в одному із сіл Харківського району, пишуть у ГУ НП України у Харківській області.

Між постраждалим та 68-річним чоловіком виник конфлікт, встановили слідчі. У ході сварки, уточнили в поліції, фігурант справи, ймовірно, завдав жертві множинні травми.

“Від отриманих ушкоджень потерпілий помер. Зловмисник сховав тіло в сусідньому домоволодінні, попередньо розчленувавши. За вказаним фактом слідчим відділу поліції № 3 ХРУП № 1 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України”, – додали копи.

Наразі ймовірного вбивцю затримали, також йому вже вручили підозру. Наразі чоловікові загрожує 15 років ув’язнення.