Убив знайомого, розчленував і сховав у домі: чоловіку “світить” 15 років тюрми
На 59-річного знайомого підозрюваний напав 26 липня в одному із сіл Харківського району, пишуть у ГУ НП України у Харківській області.
Між постраждалим та 68-річним чоловіком виник конфлікт, встановили слідчі. У ході сварки, уточнили в поліції, фігурант справи, ймовірно, завдав жертві множинні травми.
“Від отриманих ушкоджень потерпілий помер. Зловмисник сховав тіло в сусідньому домоволодінні, попередньо розчленувавши. За вказаним фактом слідчим відділу поліції № 3 ХРУП № 1 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України”, – додали копи.
Наразі ймовірного вбивцю затримали, також йому вже вручили підозру. Наразі чоловікові загрожує 15 років ув’язнення.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2025 в 10:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На 59-річного знайомого підозрюваний напав 26 липня в одному із сіл Харківського району, пишуть у ГУ НП України у Харківській області. ".