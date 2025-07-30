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Убил знакомого, расчленил и спрятал в доме: мужчине «светит» 15 лет тюрьмы

Происшествия 10:30   30.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Убил знакомого, расчленил и спрятал в доме: мужчине «светит» 15 лет тюрьмы

На 59-летнего знакомого подозреваемый напал 26 июля в одном из сел Харьковского района, пишут в ГУ НП Украины в Харьковской области. 

Между пострадавшим и 68-летним мужчиной возник конфликт, установили следователи. В ходе ссоры, уточнили в полиции, фигурант дела вероятно нанес жертве множественные травмы.

«От полученных повреждений потерпевший скончался. Злоумышленник спрятал тело в соседнем домовладении, предварительно расчленив. По указанному факту следователем отдела полиции №3 ХРУП №1 открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины», – добавили копы.

На данный момент вероятный убийца задержан, также ему уже вручили подозрение. На данный момент мужчине грозит 15 лет тюрьмы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 10:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На 59-летнего знакомого подозреваемый напал 26 июля в одном из сел Харьковского района, пишут в ГУ НП Украины в Харьковской области. ".