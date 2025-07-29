«В мой дом залетела саранча!» — харьковчане путают вредителей и кузнечиков

Харьковчане публикуют в соцсетях фотографии больших кузнечиков, которых приняли за саранчу.

Такое фотографии появляются в соцсетях ежедневно. Однако большинство людей не могут отличить обычного кузнечика от саранчи, отмечает биолог Евгений Киося.

Едва ли не у каждого в голове сложился архетипический образ, что кузнечик – крошечный, а саранча огромная.

«На самом деле те кузнечики, которые у нас живут, по размеру бывают даже больше саранчи. Кузнечиков у нас много, они крупные, с длинными усами и выглядят очень угрожающе. И большинство людей почему-то уверенны, что саранча – это вот они. А у саранчи короткие усы. И по размеру она бывает разной: чуть меньше кузнечиков или наоборот достаточно большая», — объясняет Евгений Киося.

Вся саранча, которая есть на фото- и видеоматериалах из стай, летающих над Украиной – это именно перелетная саранча Locusta migratoria, отмечает энтомолог Виктория Терехова.

А вот Египетской саранчи на украинской земле, в отличие от отчетов чиновников, пока нет.