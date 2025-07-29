«В мой дом залетела саранча!» — харьковчане путают вредителей и кузнечиков
Харьковчане публикуют в соцсетях фотографии больших кузнечиков, которых приняли за саранчу.
Такое фотографии появляются в соцсетях ежедневно. Однако большинство людей не могут отличить обычного кузнечика от саранчи, отмечает биолог Евгений Киося.
Едва ли не у каждого в голове сложился архетипический образ, что кузнечик – крошечный, а саранча огромная.
«На самом деле те кузнечики, которые у нас живут, по размеру бывают даже больше саранчи. Кузнечиков у нас много, они крупные, с длинными усами и выглядят очень угрожающе. И большинство людей почему-то уверенны, что саранча – это вот они. А у саранчи короткие усы. И по размеру она бывает разной: чуть меньше кузнечиков или наоборот достаточно большая», — объясняет Евгений Киося.
Вся саранча, которая есть на фото- и видеоматериалах из стай, летающих над Украиной – это именно перелетная саранча Locusta migratoria, отмечает энтомолог Виктория Терехова.
А вот Египетской саранчи на украинской земле, в отличие от отчетов чиновников, пока нет.
Читайте также: Вновь гроза и шквал: жителей Харькова и области предупредили об опасности
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««В мой дом залетела саранча!» — харьковчане путают вредителей и кузнечиков»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 июля 2025 в 21:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане публикуют в соцсетях фотографии больших кузнечиков, которых приняли за саранчу.".