«У мій будинок залетіла сарана!» – харків’яни плутають шкідників і коників

Харків’яни публікують у соцмережах фотографії великих коників, яких прийняли за сарану.

Такі фотографії з’являються у соцмережах щодня. Однак більшість людей не можуть відрізнити звичайного коника від сарани, зазначає біолог Євген Кіося.

Чи не у кожного в голові склався архетипічний образ, що коник – крихітний, а сарана величезна.

«Насправді ті коники, що у нас живуть, за розміром бувають навіть більші за сарану. Коників у нас багато, вони бувають великі, з довгими вусами і мають дуже загрозливий вигляд. І більшість людей чомусь впевнено думає, що сарана – це оце. А у сарани короткі вуса. За розміром вона буває різною: трохи менша за коників або навпаки доволі велика», – пояснює Євген Кіося.

Уся сарана, яка є на фото- і відеоматеріалах зі зграй, що літають Україною – це саме перелітна сарана Locusta migratoria, наголошує ентомолог Вікторія Терехова.

А от Єгипетської сарани на українській землі, на відміну від звітів чиновників, наразі немає.