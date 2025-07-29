«У мій будинок залетіла сарана!» – харків’яни плутають шкідників і коників
Харків’яни публікують у соцмережах фотографії великих коників, яких прийняли за сарану.
Такі фотографії з’являються у соцмережах щодня. Однак більшість людей не можуть відрізнити звичайного коника від сарани, зазначає біолог Євген Кіося.
Чи не у кожного в голові склався архетипічний образ, що коник – крихітний, а сарана величезна.
«Насправді ті коники, що у нас живуть, за розміром бувають навіть більші за сарану. Коників у нас багато, вони бувають великі, з довгими вусами і мають дуже загрозливий вигляд. І більшість людей чомусь впевнено думає, що сарана – це оце. А у сарани короткі вуса. За розміром вона буває різною: трохи менша за коників або навпаки доволі велика», – пояснює Євген Кіося.
Уся сарана, яка є на фото- і відеоматеріалах зі зграй, що літають Україною – це саме перелітна сарана Locusta migratoria, наголошує ентомолог Вікторія Терехова.
А от Єгипетської сарани на українській землі, на відміну від звітів чиновників, наразі немає.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: кузнечик, саранча, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2025 в 21:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни публікують у соцмережах фотографії великих коників, яких прийняли за сарану.".