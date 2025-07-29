Знову гроза та шквал: мешканців Харкова й області попередили про небезпеку

30 липня погода в Харкові та області знову зіпсується. Попередження опублікував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“30 липня у Харкові та області прогнозується гроза. Вночі та вранці — пориви вітру до 15–20 метрів на секунду, а вдень місцями можливий шквал 17–22 метрів на секунду. Будьте уважні до змін погоди. Уникайте перебування під старими деревами, тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач”, – попередив керівник області.

Регіональний центр із гідрометеорології також опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.

У прогнозі – дані про грозу, що очікується, та шквал 17 – 22 м/с.