Знову гроза та шквал: мешканців Харкова й області попередили про небезпеку
30 липня погода в Харкові та області знову зіпсується. Попередження опублікував начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“30 липня у Харкові та області прогнозується гроза. Вночі та вранці — пориви вітру до 15–20 метрів на секунду, а вдень місцями можливий шквал 17–22 метрів на секунду. Будьте уважні до змін погоди. Уникайте перебування під старими деревами, тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач”, – попередив керівник області.
Регіональний центр із гідрометеорології також опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.
У прогнозі – дані про грозу, що очікується, та шквал 17 – 22 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2025 в 12:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "30 липня погода в Харкові та області знову зіпсується. Попередження опублікував начальник ХОВА Олег Синєгубов".