Вновь гроза и шквал: жителей Харькова и области предупредили об опасности

30 июля погода в Харькове и области вновь испортится. Предупреждение опубликовал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«30 июля в Харькове и области прогнозируется гроза. Ночью и утром порывы ветра до 15-20 метров в секунду, а днем местами возможен шквал 17-22 метров в секунду. Будьте внимательны к изменениям погоды. Избегайте нахождения под старыми деревьями, держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач», — предупредил руководитель области.

Региональный центр по гидрометеорологии также опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

В прогнозе — данные об ожидающейся грозе и шквале 17 – 22 м/с.