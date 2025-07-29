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Вновь гроза и шквал: жителей Харькова и области предупредили об опасности

Погода 12:47   29.07.2025
Оксана Горун
Вновь гроза и шквал: жителей Харькова и области предупредили об опасности

30 июля погода в Харькове и области вновь испортится. Предупреждение опубликовал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«30 июля в Харькове и области прогнозируется гроза. Ночью и утром порывы ветра до 15-20 метров в секунду, а днем местами возможен шквал 17-22 метров в секунду. Будьте внимательны к изменениям погоды. Избегайте нахождения под старыми деревьями, держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач», — предупредил руководитель области.

Региональный центр по гидрометеорологии также опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

В прогнозе — данные об ожидающейся  грозе и шквале 17 – 22 м/с.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2025 в 12:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 июля погода в Харькове и области вновь испортится. Предупреждение опубликовал начальник ХОВА Олег Синегубов".