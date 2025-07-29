Вновь гроза и шквал: жителей Харькова и области предупредили об опасности
30 июля погода в Харькове и области вновь испортится. Предупреждение опубликовал начальник ХОВА Олег Синегубов.
«30 июля в Харькове и области прогнозируется гроза. Ночью и утром порывы ветра до 15-20 метров в секунду, а днем местами возможен шквал 17-22 метров в секунду. Будьте внимательны к изменениям погоды. Избегайте нахождения под старыми деревьями, держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач», — предупредил руководитель области.
Региональный центр по гидрометеорологии также опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях.
В прогнозе — данные об ожидающейся грозе и шквале 17 – 22 м/с.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: ветер, гроза, новости Харькова, синегубов, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, хова, шквал;
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2025 в 12:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 июля погода в Харькове и области вновь испортится. Предупреждение опубликовал начальник ХОВА Олег Синегубов".