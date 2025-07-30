Сдавал места дислокации своего подразделения и готовил прорывы РФ – версия СБУ

В СБУ сообщили, что задержали вероятного предателя – как оказалось, он служит в ВСУ.

По версии следствия, работать на врага мог 26-летний мобилизированный. Парень искал способы легкого заработка в ТГ-каналах. Именно там на него вышел агент ФСБ. Деньги возможному коллаборанту нужны были для того, чтобы выплатить долги за азартные игры.

«Как установило расследование, фигурант приводил российские авиабомбы и тяжелую артиллерию на позиции своего подразделения, сдерживающего наступление рашистов в районе Великого Бурлука. После корректировки вражеских атак фигурант раньше времени выезжал из зоны обстрела под вымышленными предлогами. Во время таких «выходов за периметр» агент дополнительно собирал для ФСБ данные о дислокации расположенных рядом с воинскими частями Сил обороны», – установили правоохранители.

Полученную информацию, акцентировали в СБУ, противник также собирался использовать для успешных прорывов на Харьковщине.

«Военная контрразведка СБУ задержала фигуранта «на горячем», когда он с помощью телефона фиксировал локацию украинских защитников возле передовой. Во время обыска у «крота» изъят смартфон с поличным на врага», – отметили силовики.

Также силовики уже установили и личность российского куратора парня.

«Им оказался уроженец Севастополя, сотрудник ФСБ РФ Супруненко Алексей Леонидович, 20.08.1978 г.р. Ранее он работал в правоохранительных органах Украины, но предал присягу и перешел на сторону врага», – уточнили в СБУ.

Подозрения получили, как вероятный предатель, так и его куратор от ФСБ. На данный момент мобилизированный задержан, ему грозит пожизненное.