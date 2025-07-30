Сдавал места дислокации своего подразделения и готовил прорывы РФ – версия СБУ
В СБУ сообщили, что задержали вероятного предателя – как оказалось, он служит в ВСУ.
По версии следствия, работать на врага мог 26-летний мобилизированный. Парень искал способы легкого заработка в ТГ-каналах. Именно там на него вышел агент ФСБ. Деньги возможному коллаборанту нужны были для того, чтобы выплатить долги за азартные игры.
«Как установило расследование, фигурант приводил российские авиабомбы и тяжелую артиллерию на позиции своего подразделения, сдерживающего наступление рашистов в районе Великого Бурлука. После корректировки вражеских атак фигурант раньше времени выезжал из зоны обстрела под вымышленными предлогами. Во время таких «выходов за периметр» агент дополнительно собирал для ФСБ данные о дислокации расположенных рядом с воинскими частями Сил обороны», – установили правоохранители.
Полученную информацию, акцентировали в СБУ, противник также собирался использовать для успешных прорывов на Харьковщине.
«Военная контрразведка СБУ задержала фигуранта «на горячем», когда он с помощью телефона фиксировал локацию украинских защитников возле передовой. Во время обыска у «крота» изъят смартфон с поличным на врага», – отметили силовики.
Также силовики уже установили и личность российского куратора парня.
«Им оказался уроженец Севастополя, сотрудник ФСБ РФ Супруненко Алексей Леонидович, 20.08.1978 г.р. Ранее он работал в правоохранительных органах Украины, но предал присягу и перешел на сторону врага», – уточнили в СБУ.
Подозрения получили, как вероятный предатель, так и его куратор от ФСБ. На данный момент мобилизированный задержан, ему грозит пожизненное.
Читайте также: Убил знакомого, расчленил и спрятал в доме: мужчине «светит» 15 лет тюрьмы
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сдавал места дислокации своего подразделения и готовил прорывы РФ – версия СБУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 11:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В СБУ сообщили, что задержали вероятного предателя – как оказалось, он служит в ВСУ. ".