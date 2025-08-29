Суд розгляне справу депутата з Липців, який працював на РФ – прокуратура
Харківські правоохоронці передали до суду справу депутата Липецької сільської ради, якого підозрюють у держзраді.
За даними Харківської обласної прокуратури, після початку повномасштабного вторгнення РФ та захоплення села Липці фігурант добровільно погодився співпрацювати з ворогом.
«Будучи діючим депутатом сільської ради, він відмовився від виконання обов’язків перед громадою та натомість вступив до складу окупаційної адміністрації. У червні 2022 року його призначили на посаду так званого «начальника отдела сельского хозяйства и продовольствия временной гражданской администрации Харьковского района Харьковской области»», – зазначили правоохоронці.
Встановлено, що за таку «роботу» він щомісяця отримував 55 тисяч російських рублів.
Вже у вересні 2022 року фігурант став «главой военно-гражданской администрации Харьковского района», а його зарплата зросла до 280 тисяч рублів, додали в прокуратурі.
Зазначається, що чоловік розпоряджався майном, яке окупанти незаконно закріпили за адміністрацією, займався питаннями комунальної інфраструктури, вирішував питання працевлаштування та «соціального захисту населення», розподіляв гуманітарну допомогу від країни-агресорки та сприяв примусовій паспортизації українських громадян у РФ.
Наразі депутат знаходиться у розшуку. Його судитимуть заочно. Чоловіку інкримінують держзраду та колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 ККУ).
Читайте також: Працівник «Укрзалізниці» на Харківщині виявився агентом ФСБ – СБУ
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: депутат, державна зрада, липці, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Суд розгляне справу депутата з Липців, який працював на РФ – прокуратура»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2025 в 15:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські правоохоронці передали до суду справу депутата Липецької сільської ради, якого підозрюють у держзраді.".