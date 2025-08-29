Live
Суд розгляне справу депутата з Липців, який працював на РФ – прокуратура

Суспільство 15:29   29.08.2025
Вікторія Яковенко
Суд розгляне справу депутата з Липців, який працював на РФ – прокуратура

Харківські правоохоронці передали до суду справу депутата Липецької сільської ради, якого підозрюють у держзраді.

За даними Харківської обласної прокуратури, після початку повномасштабного вторгнення РФ та захоплення села Липці фігурант добровільно погодився співпрацювати з ворогом.

«Будучи діючим депутатом сільської ради, він відмовився від виконання обов’язків перед громадою та натомість вступив до складу окупаційної адміністрації. У червні 2022 року його призначили на посаду так званого «начальника отдела сельского хозяйства и продовольствия временной гражданской администрации Харьковского района Харьковской области»», – зазначили правоохоронці.

Встановлено, що за таку «роботу» він щомісяця отримував 55 тисяч російських рублів.

Вже у вересні 2022 року фігурант став «главой военно-гражданской администрации Харьковского района», а його зарплата зросла до 280 тисяч рублів, додали в прокуратурі.

Зазначається, що чоловік розпоряджався майном, яке окупанти незаконно закріпили за адміністрацією, займався питаннями комунальної інфраструктури, вирішував питання працевлаштування та «соціального захисту населення», розподіляв гуманітарну допомогу від країни-агресорки та сприяв примусовій паспортизації українських громадян у РФ.

Наразі депутат знаходиться у розшуку. Його судитимуть заочно. Чоловіку інкримінують держзраду та колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 ККУ).

Читайте також: Працівник «Укрзалізниці» на Харківщині виявився агентом ФСБ – СБУ

Автор: Вікторія Яковенко
