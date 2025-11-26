Суды Харькова огласили приговоры двоим коллаборантам, бежавшим в РФ

44-летнему мужчине и 45-летней женщине из Купянского района харьковские суды вынесли приговоры по обвинениям в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УКУ). Оба в ходе деоккупации территорий ВСУ бежали в Россию, поэтому наказание получили заочно.

Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания осужденных. Пока они уклоняются от наказания, сроки давности приостанавливаются. Осужденные находятся в розыске, сообщает Харьковская облпрокуратура.

Что касается мужчины, то это житель поселка Ковшаровка. В марте 2022 года, во время оккупации, он добровольно занял руководящую должность «и. о. директора Территориального центра социального обслуживания Купянского района». Мужчина организовывал работу этого органа, отвечал за решение социальных вопросов, ходил на совещания, а также распоряжался имуществом и деньгами учреждения.

«В судебном заседании свидетели отметили, что коллаборант заставлял подчиненных писать заявления на увольнение из украинского учреждения и перейти в состав российского. На собрании он сообщил коллективу, что «Украина их бросила, и нужно работать по-новому». Свои обязанности директор выполнял до момента деоккупации территории ВСУ, после чего — сбежал в РФ», — сообщили в ведомстве.

Основянский райсуд Харькова назначил максимальное наказание — десять лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Индустриальный райсуд Харькова приговорил к восьми годам тюрьмы с конфискацией имущества старосту одного из округов Двуречанского поссовета, которая также строила карьеру при оккупантах.

В июле 2022 года женщина стала «и. о. помощника начальника управления (сельский) Двуречанского территориального управления» в незаконно созданной «ВГА Купянского района Харьковской области». Она координировала и налаживала деятельность в составе оккупационного органа, проводила совещания, организовывала деятельность подчиненных, выполняла распоряжения и указания высшего руководства, а также отчитывалась перед ним.

«В суде свидетели сообщили, что коллаборантка раздавала жителям села Кутьковка помощь в российских рублях и агитировала их отдавать детей в школу для обучения по программам РФ. Кроме того, она давала указания на перекраску дорожных знаков в селе, чтобы они соответствовали цветам российского флага. На указанной псевдодолжности от оккупационной администрации она получала деньги. После освобождения территории ВСУ женщина сбежала в РФ», — информируют в прокуратуре.