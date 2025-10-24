Live
Был «инспектором» в пыточной россиян: СБУ подозревает жителя Харьковщины

Общество 15:30   24.10.2025
Виктория Яковенко
Был «инспектором» в пыточной россиян: СБУ подозревает жителя Харьковщины Фото: Владислав Абдула

Правоохранители заочно сообщили о подозрении 37-летнему жителю Харьковщины. Следствие считает, что он работал на военных РФ во время оккупации.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, в 2022 году фигурант получил «должность» в оккупационном «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области», размещенном в Купянске.

«В июле того же года он устроился «инспектором» в «дежурный изолятор временного содержания задержанных и арестованных лиц». Этот «изолятор» был незаконной тюрьмой, где россияне содержали похищенных украинцев, незаконно лишая их свободы. На этой должности коллаборант контролировал незаконно удерживаемых лиц и следил за «порядком» в пыточной», — установили правоохранители.

Накануне деоккупации мужчина сбежал вместе с россиянами и сейчас скрывается на временно оккупированной территории, отметили в СБУ.

Ему заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Харьковской области заочно приговорили подполковника РФ, который отдавал приказы задерживать гражданских. По данным СБУ, речь идет о Валерии Буслове. 48-летний подполковник ВС РФ по прозвищу «Гранит» в марте 2022 года стал военным комендантом в Балаклее. Установлено, что «Гранит» подписал ряд приказов, которым разрешил российским военнослужащим незаконно задерживать гражданское население. Жителей помещали в пыточную. Суд назначил Буслову 12 лет тюрьмы.

Автор: Виктория Яковенко
