Live

РФ атаковала Тернополь: попадания – в многоэтажки, погибшие и пострадавшие 📹

Происшествия 13:00   19.11.2025
Виктория Яковенко
РФ атаковала Тернополь: попадания – в многоэтажки, погибшие и пострадавшие 📹 Фото: Нацполиция Украины

Сегодня, 19 ноября, около 07:00 оккупанты атаковали Тернополь и область беспилотниками и ракетами.

Дополнено в 13:00. В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что в Тернополе количество погибших возросло до 19 человек. 66 человек пострадали, из них 16 детей.

12:49. По данным Нацполиции Украины, попадание зафиксировали в двух многоэтажках, возникли пожары и разрушения. По состоянию на 12:00 известно о 16 погибших, еще 64 человека получили ранения, среди них 14 детей.

«Из-за вражеских ударов повреждения получили объекты промышленной и критической инфраструктуры. Масштабы разрушений уточняются», — добавили правоохранители.

Мэр города Сергей Надал сообщил, что тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней провел замер атмосферного воздуха в местах пожаров после атаки.

«По состоянию на 08:59 установлено: на части улиц массива Сонячний содержание хлора превышает норму в разных местах замера в 2, в 5,5 и в 6,5 раз. В других точках города показатели в пределах нормы. Держите окна плотно закрытыми, по возможности не выходите на улицу», – обратился Надал.

удар по Тернополю
Фото: Нацполиция Украины

Читайте также: Что происходит в Харькове после обстрелов — Терехов (фото последствий)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Что происходит в Харькове после обстрелов — Терехов (фото последствий)
Что происходит в Харькове после обстрелов — Терехов (фото последствий)
19.11.2025, 12:26
Разбитые дома и супермаркет – видео с мест ночных «прилетов» в Харькове
Разбитые дома и супермаркет – видео с мест ночных «прилетов» в Харькове
19.11.2025, 07:26
Из-за ночного обстрела Харькова по-новому курсирует транспорт (дополнено)
Из-за ночного обстрела Харькова по-новому курсирует транспорт (дополнено)
19.11.2025, 09:42
Новости Харькова — главное за 19 ноября: массированная атака БпЛА, пошел снег
Новости Харькова — главное за 19 ноября: массированная атака БпЛА, пошел снег
19.11.2025, 12:12
Света не будет в одном из районов Харькова в среду: адреса
Света не будет в одном из районов Харькова в среду: адреса
18.11.2025, 16:05
Пошел гулять с собакой и пропал: на Харьковщине ищут мужчину
Пошел гулять с собакой и пропал: на Харьковщине ищут мужчину
19.11.2025, 13:34

Новости по теме:

14.11.2025
Пролетел около 145 км: предварительно, реактивный КАБ ударил по Лозовой (фото)
10.11.2025
Прекратившая генерацию Змиевская ТЭС питала всю Харьковщину — Укрэнерго 📹
10.11.2025
Не может быть «наша хата скраю» — Синегубов обратился к харьковчанам (видео)
31.10.2025
Где на Харьковщине идут бои, сообщил Генштаб ВСУ
27.10.2025
«Не все можно комментировать публично» — Терехов об ударах FPV по Харькову


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «РФ атаковала Тернополь: попадания – в многоэтажки, погибшие и пострадавшие 📹», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2025 в 13:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 19 ноября, около 07:00 оккупанты атаковали Тернополь и область беспилотниками и ракетами.".