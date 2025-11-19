РФ атаковала Тернополь: попадания – в многоэтажки, погибшие и пострадавшие 📹
Сегодня, 19 ноября, около 07:00 оккупанты атаковали Тернополь и область беспилотниками и ракетами.
Дополнено в 13:00. В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что в Тернополе количество погибших возросло до 19 человек. 66 человек пострадали, из них 16 детей.
12:49. По данным Нацполиции Украины, попадание зафиксировали в двух многоэтажках, возникли пожары и разрушения. По состоянию на 12:00 известно о 16 погибших, еще 64 человека получили ранения, среди них 14 детей.
«Из-за вражеских ударов повреждения получили объекты промышленной и критической инфраструктуры. Масштабы разрушений уточняются», — добавили правоохранители.
Мэр города Сергей Надал сообщил, что тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней провел замер атмосферного воздуха в местах пожаров после атаки.
«По состоянию на 08:59 установлено: на части улиц массива Сонячний содержание хлора превышает норму в разных местах замера в 2, в 5,5 и в 6,5 раз. В других точках города показатели в пределах нормы. Держите окна плотно закрытыми, по возможности не выходите на улицу», – обратился Надал.
Читайте также: Что происходит в Харькове после обстрелов — Терехов (фото последствий)
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «РФ атаковала Тернополь: попадания – в многоэтажки, погибшие и пострадавшие 📹», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 19 ноября 2025 в 13:00;