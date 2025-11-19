РФ атаковала Тернополь: попадания – в многоэтажки, погибшие и пострадавшие 📹

Сегодня, 19 ноября, около 07:00 оккупанты атаковали Тернополь и область беспилотниками и ракетами.

Дополнено в 13:00. В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что в Тернополе количество погибших возросло до 19 человек. 66 человек пострадали, из них 16 детей.

12:49. По данным Нацполиции Украины, попадание зафиксировали в двух многоэтажках, возникли пожары и разрушения. По состоянию на 12:00 известно о 16 погибших, еще 64 человека получили ранения, среди них 14 детей.

«Из-за вражеских ударов повреждения получили объекты промышленной и критической инфраструктуры. Масштабы разрушений уточняются», — добавили правоохранители.

<br />

Мэр города Сергей Надал сообщил, что тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней провел замер атмосферного воздуха в местах пожаров после атаки.

«По состоянию на 08:59 установлено: на части улиц массива Сонячний содержание хлора превышает норму в разных местах замера в 2, в 5,5 и в 6,5 раз. В других точках города показатели в пределах нормы. Держите окна плотно закрытыми, по возможности не выходите на улицу», – обратился Надал.