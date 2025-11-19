РФ атакувала Тернопіль: влучання – у багатоповерхівки, загиблі та постраждалі

Сьогодні, 19 листопада, близько 07:00 окупанти атакували Тернопіль та область безпілотниками та ракетами.

Доповнено о 13:00. У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що у Тернополі кількість загиблих зросла до 19 людей. 66 людей постраждали, з них 16 дітей.

12:49. За даними Нацполіції України, влучання зафіксували у двох багатоповерхівках, виникли пожежі та руйнування. Станом на 12:00 відомо про 16 загиблих, ще 64 людини отримали поранення, серед них — 14 дітей.

«Через ворожі удари пошкоджень зазнали об’єкти промислової та критичної інфраструктури. Масштаби руйнувань уточнюються», – додали правоохоронці.

<br />

Мер міста Сергій Надал інформував, що тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб провів замір атмосферного повітря в місцях пожеж після атаки.

«Станом на 08:59 встановлено: на частині вулиць масиву Сонячний вміст хлору перевищує норму в різних місцях заміру в 2, в 5,5 і в 6,5 разів. В інших точках міста показники в межах норми. Тримайте вікна щільно зачиненими, по можливості не виходьте на вулицю», – звернувся Надал.