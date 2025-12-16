Пытал жителей Харьковщины: приговор получил уроженец Белгородщины
Суд заочно приговорил россиянина, пытавшего мирных граждан во время временной оккупации Харьковщины.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигурант — 42-летний Владимир Самойлов, уроженец Белгородской области.
«Во время временной оккупации части Харьковской области в 2022 году он исполнял обязанности руководителя незаконного правоохранительного органа оккупантов – так называемой «народной полиции», на территории Липецкой громады», – рассказали правоохранители.
Отмечается, что на захваченной территории Харьковского и Дергачевского районов оккупанты обустроили несколько пыточных, куда свозили похищенных местных жителей и держали их в антисанитарных условиях без пищи и воды.
В суде правоохранители доказали, что Самойлов лично участвовал в карательных рейдах и в дальнейших пытках потерпевших.
«Совместно с другими россиянами он избивал и подвергал пыткам гражданское население, пытаясь принудить их к сотрудничеству с оккупационными властями и «выбить» информацию о местонахождении оборонных позиций ВСУ и данных об украинских правоохранителях. Во время допросов оккупанты применяли физическую силу, избивали людей молотками по голове и конечностям, угрожали лишением жизни, пытали электротоком, имитировали расстрел. Отдельным видом пыток, которые Самойлов применял к потерпевшим, было литье воды на лицо через полотенце, блокируя тем самым доступ воздуха и провоцируя удушье. Такие экзекуции он цинично называл «банным днем», – рассказали в СБУ.
Суд признал Самойлова виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Ему назначили 12 лет тюрьмы, добавили в Харьковской областной прокуратуре.
Напомним, ранее приговоры получили участники банды, грабивших пожилых людей в регионе, выдавая себя за волонтеров, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По данным правоохранителей, в июле 2022 года жительница села Шатовка создала преступную группировку и привлекла к нему своего мужа и двух родственниц, одна из которых в то время была несовершеннолетней. Все участники – представители ромской национальности.
