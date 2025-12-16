Катував жителів Харківщини: вирок отримав уродженець Бєлгородщини

Суд заочно засудив росіянина, який катував мирних громадян під час тимчасової окупації Харківщини.

З даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, фігурант – 42-річний Володимир Самойлов, уродженець Бєлгородської області.

«Під час тимчасової окупації частини Харківської області у 2022 році він виконував обов’язки керівника незаконного правоохоронного органу рашистів – так званої «народної поліції», на території Липецької громади», – розповіли правоохоронці.

Зазначається, що на захопленій території Харківського і Дергачівського районів окупанти облаштували декілька катівень, куди звозили викрадених місцевих жителів та тримали їх в антисанітарних умовах без їжі та води.

У суді правоохоронці довели, що Самойлов особисто брав участь у каральних рейдах і у подальшому катуванні потерпілих.

«Спільно з іншими рашистами він бив та піддавав тортурам цивільне населення, намагаючись примусити їх до співпраці з окупаційною владою та «вибити» інформацію про місцезнаходження оборонних позицій ЗСУ і даних про українських правоохоронців. Під час допитів окупанти застосовували фізичну силу, били людей молотками по голові та кінцівках, погрожували позбавленням життя, катували електрострумом, імітували розстріл. Окремим видом тортур, які Самойлов застосовував до потерпілих, було лиття води на обличчя через рушник, блокуючи тим самим доступ повітря та провокуючи задуху. Такі екзекуції він цинічно називав «банним днем», – розповіли в СБУ.

Суд визнав Самойлова винним за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Йому призначили 12 років тюрми, додали в Харківській обласній прокуратурі.

