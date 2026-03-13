Катували жителів Ізюма і вбили помічника депутата: ідентифікували 13 окупантів

Правоохоонці ідентифікували 11 бойовиків «ЛНР» та двох поплічників квазіреспублік, які під час окупації Ізюма на Харківщині викрадали людей, утримували їх у нелюдських умовах та катували, намагаючись отримати інформацію про українських військових.

Один із таких епізодів завершився вбивством 46-річного місцевого жителя — члена скаутського руху, який був помічником депутата Ізюмської міськради з питань національно-патріотичного виховання молоді, повідомляє обласна прокуратура.

Як встановило слідство, підозрювані систематично грабували мешканців Ізюма. Погрожуючи зброєю, вони відбирали автомобілі, мотоцикли, скутери, комп’ютерну техніку, ігрові консолі, мобільні телефони, гроші.

Крім того, вони силоміць вивозили людей на територію одного з домоволодінь. Там потерпілих утримували у сараї — в антисанітарних умовах, без їжі та води. Одного з чоловіків тримали у металевому контейнері, встановленому біля зупинки громадського транспорту. Людей били, залякували та погрожували вбивством, намагаючись отримати інформацію про українських військових і ветеранів АТО. Наразі встановлено щонайменше шістьох цивільних, яких незаконно позбавили волі.





28 березня 2022 року окупанти прибули до будинку 46-річного помічника депутата Ізюмської міськради, побили його та затримали. Після цього один із них вистрілив із автомата в щелепу потерпілого — чоловік помер на місці.

Як встановило слідство, свої звірства окупанти знімали на відео для монтажу пропагандистських роликів про «ліквідацію бандерівців». За це системно отримували підвищення по службі та заохочення, у тому числі від вищого політичного керівництва РФ.

Прокурори спільно зі слідчими поліції ідентифікували загарбників, причетних до цих злочинів. Йдеться про одинадцятьох військовослужбовців 1-ї роти 1-го батальйону 204-го стрілецького полку мобілізаційного резерву «ЛНР» 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії південного військового округу ЗС РФ, а також депутата «ЛНР» і голову «Союза кинематографистов ДНР». Усім повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ) та порушенні законів та звичаїв війни (ч.ч. 1, 2 ст. 438 ККУ.