Грабували агрофірми на окупованій Куп’янщині: суд чекає на бойовиків “ЛНР”

В облпрокуратурі повідомили, що в Харкові судитимуть трьох військових стрілецького полку, так званої «ЛНР». За даними слідства, командир роти, мінометник та стрілок зазначеного підрозділу систематично грабували агропідприємства під час окупації Куп’янського району.

Перше пограбування сталося ще у травні 2022 року. Тоді, погрожуючи зброєю, фігуранти проникли на територію підприємства і викрали вантажівку.

“Через місяць, теж у Митрофанівці у червні 2022 року, ті самі військові приїхали до будинку працівника іншого сільгосппідприємства. З метою заволодіння службовим автомобілем чоловіка вони силоміць відвезли його на територію фірми, де вже раніше вчинили крадіжку. Під погрозами примусили полагодити авто, а коли це не вдалося — виштовхали транспортний засіб та, буксируючи, викрали його”, – встановили у прокуратурі.

Ще один злочин стався в середині червня вже у селищі Дворічна.

“Бойовики приїхали на територію домоволодіння іншого працівника підприємства, але господаря вдома не застали. Вони залишили записку з вимогою з’явитися до місця їхньої дислокації. Під час зустрічі гранатометник, погрожуючи чоловіку, змусив його передати службовий автомобіль агрофірми”, – передають правоохоронці.

Загальну суму награбованого у прокуратурі оцінили у 550 тисяч гривень. Наразі обвинувачені перебувають у розшуку. Їм загрожує 12 років ув’язнення.