Грабували агрофірми на окупованій Куп’янщині: суд чекає на бойовиків “ЛНР”
В облпрокуратурі повідомили, що в Харкові судитимуть трьох військових стрілецького полку, так званої «ЛНР». За даними слідства, командир роти, мінометник та стрілок зазначеного підрозділу систематично грабували агропідприємства під час окупації Куп’янського району.
Перше пограбування сталося ще у травні 2022 року. Тоді, погрожуючи зброєю, фігуранти проникли на територію підприємства і викрали вантажівку.
“Через місяць, теж у Митрофанівці у червні 2022 року, ті самі військові приїхали до будинку працівника іншого сільгосппідприємства. З метою заволодіння службовим автомобілем чоловіка вони силоміць відвезли його на територію фірми, де вже раніше вчинили крадіжку. Під погрозами примусили полагодити авто, а коли це не вдалося — виштовхали транспортний засіб та, буксируючи, викрали його”, – встановили у прокуратурі.
Ще один злочин стався в середині червня вже у селищі Дворічна.
“Бойовики приїхали на територію домоволодіння іншого працівника підприємства, але господаря вдома не застали. Вони залишили записку з вимогою з’явитися до місця їхньої дислокації. Під час зустрічі гранатометник, погрожуючи чоловіку, змусив його передати службовий автомобіль агрофірми”, – передають правоохоронці.
Загальну суму награбованого у прокуратурі оцінили у 550 тисяч гривень. Наразі обвинувачені перебувають у розшуку. Їм загрожує 12 років ув’язнення.
Читайте також: Загорілися речі: вранці у Харкові у вогні загинула жінка, десять людей врятували
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна; Теги: военные рф, прокуратура, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Грабували агрофірми на окупованій Куп’янщині: суд чекає на бойовиків “ЛНР”», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2025 в 11:42;