Грабили агрофирмы на оккупированной Купянщине: суд ждет боевиков «ЛНР»

Происшествия 11:42   03.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Грабили агрофирмы на оккупированной Купянщине: суд ждет боевиков «ЛНР»

В облпрокуратуре сообщили, что в Харькове будут судить троих военных стрелкового полка, так называемой «ЛНР». По данным следствия, командир роты, минометчик и стрелок указанного подразделения систематически грабили агропредприятия во время оккупации Купянского района. 

Первое ограбление произошло еще в мае 2022 года. Тогда, угрожая оружием фигуранты проникли на территорию предприятия и угнали грузовик.

«Через месяц, тоже в Митрофановке, в июне 2022 года, те же военные приехали в дом работника другого сельхозпредприятия. С целью завладения служебным автомобилем мужчины они насильно отвезли его на территорию фирмы, где уже раньше совершили кражу. Под угрозами заставили починить авто, а когда это не удалось — вытолкали транспортное средство и, буксируя, угнали его», – установили в прокуратуре.

Еще одно преступление произошло в середине июня уже в поселке Двуречная.

«Боевики приехали на территорию домовладения другого работника предприятия, но хозяина дома не застали. Они оставили записку с требованием явиться к месту их дислокации. Во время встречи гранатометчик, угрожая мужчине, заставил его передать служебный автомобиль агрофирмы», – передают правоохранители.

Общую сумму награбленного в прокуратуре оценили в 550 тысяч гривен. На данный момент обвиняемые находятся в розыске. Им грозит 12 лет тюрьмы.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
