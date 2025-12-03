Грабили агрофирмы на оккупированной Купянщине: суд ждет боевиков «ЛНР»

В облпрокуратуре сообщили, что в Харькове будут судить троих военных стрелкового полка, так называемой «ЛНР». По данным следствия, командир роты, минометчик и стрелок указанного подразделения систематически грабили агропредприятия во время оккупации Купянского района.

Первое ограбление произошло еще в мае 2022 года. Тогда, угрожая оружием фигуранты проникли на территорию предприятия и угнали грузовик.

«Через месяц, тоже в Митрофановке, в июне 2022 года, те же военные приехали в дом работника другого сельхозпредприятия. С целью завладения служебным автомобилем мужчины они насильно отвезли его на территорию фирмы, где уже раньше совершили кражу. Под угрозами заставили починить авто, а когда это не удалось — вытолкали транспортное средство и, буксируя, угнали его», – установили в прокуратуре.

Еще одно преступление произошло в середине июня уже в поселке Двуречная.

«Боевики приехали на территорию домовладения другого работника предприятия, но хозяина дома не застали. Они оставили записку с требованием явиться к месту их дислокации. Во время встречи гранатометчик, угрожая мужчине, заставил его передать служебный автомобиль агрофирмы», – передают правоохранители.

Общую сумму награбленного в прокуратуре оценили в 550 тысяч гривен. На данный момент обвиняемые находятся в розыске. Им грозит 12 лет тюрьмы.