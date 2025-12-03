Грабили агрофирмы на оккупированной Купянщине: суд ждет боевиков «ЛНР»
В облпрокуратуре сообщили, что в Харькове будут судить троих военных стрелкового полка, так называемой «ЛНР». По данным следствия, командир роты, минометчик и стрелок указанного подразделения систематически грабили агропредприятия во время оккупации Купянского района.
Первое ограбление произошло еще в мае 2022 года. Тогда, угрожая оружием фигуранты проникли на территорию предприятия и угнали грузовик.
«Через месяц, тоже в Митрофановке, в июне 2022 года, те же военные приехали в дом работника другого сельхозпредприятия. С целью завладения служебным автомобилем мужчины они насильно отвезли его на территорию фирмы, где уже раньше совершили кражу. Под угрозами заставили починить авто, а когда это не удалось — вытолкали транспортное средство и, буксируя, угнали его», – установили в прокуратуре.
Еще одно преступление произошло в середине июня уже в поселке Двуречная.
«Боевики приехали на территорию домовладения другого работника предприятия, но хозяина дома не застали. Они оставили записку с требованием явиться к месту их дислокации. Во время встречи гранатометчик, угрожая мужчине, заставил его передать служебный автомобиль агрофирмы», – передают правоохранители.
Общую сумму награбленного в прокуратуре оценили в 550 тысяч гривен. На данный момент обвиняемые находятся в розыске. Им грозит 12 лет тюрьмы.
Читайте также: Загорелись вещи: утром в Харькове в огне погибла женщина, десять людей спасли
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: военные рф, прокуратура, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Грабили агрофирмы на оккупированной Купянщине: суд ждет боевиков «ЛНР»», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 декабря 2025 в 11:42;