Live
  • Пятница 27.01.2023
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

Харьковские бойцы устроили оккупантам под Бахмутом «Игру в кальмара» (Видео)

Общество 13:39   27.01.2023
Оксана Якушко
Харьковские бойцы устроили оккупантам под Бахмутом «Игру в кальмара» (Видео)

Аэроразведчики Добровольческого подразделения «Хартия» на Бахмутском направлении устроили охоту на военных рф в окопах.

Окопные сбросы от аэроразведчиков Добровольческого подразделения «Хартия» сначала заставили врагов панически бегать.

Но хотя враги и пытались убежать и спрятаться в окопы, это не помогло им спастись – все попадания были роковыми для российских захватчиков.

Читайте также: Добровольцы из Хартии помогли артиллерии найти врага в районе Бахмута (видео)

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

13:11
Харьковские воины устроили оккупантам «зажигательную вечеринку» (видео)
19:52
Защитники Харьковщины из 92-й ОМБр окунулись в купель на Крещение (фото)
22:32
Военным РФ в Бахмуте не удалось спрятаться от харьковской «Хартии» (видео)
18:01
Бойцы харьковской «Хартии» поделились впечатлениями от обороны Бахмута (видео)
21:57
«Это дочь нашего времени»: в Харькове простились с Владиславой Черных

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Харьковские бойцы устроили оккупантам под Бахмутом «Игру в кальмара» (Видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 13:39;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведчики Добровольческого подразделения «Хартия» на Бахмутском направлении устроили охоту на военных рф в окопах.".