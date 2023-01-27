Харьковские бойцы устроили оккупантам под Бахмутом «Игру в кальмара» (Видео)
Аэроразведчики Добровольческого подразделения «Хартия» на Бахмутском направлении устроили охоту на военных рф в окопах.
Окопные сбросы от аэроразведчиков Добровольческого подразделения «Хартия» сначала заставили врагов панически бегать.
Но хотя враги и пытались убежать и спрятаться в окопы, это не помогло им спастись – все попадания были роковыми для российских захватчиков.
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- • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 13:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведчики Добровольческого подразделения «Хартия» на Бахмутском направлении устроили охоту на военных рф в окопах.".