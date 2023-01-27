Харьковские бойцы устроили оккупантам под Бахмутом «Игру в кальмара» (Видео)

Аэроразведчики Добровольческого подразделения «Хартия» на Бахмутском направлении устроили охоту на военных рф в окопах.

Окопные сбросы от аэроразведчиков Добровольческого подразделения «Хартия» сначала заставили врагов панически бегать.

Но хотя враги и пытались убежать и спрятаться в окопы, это не помогло им спастись – все попадания были роковыми для российских захватчиков.