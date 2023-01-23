Добровольцы из Хартии помогли артиллерии найти врага в районе Бахмута (видео)

Добровольцы харьковского подразделения «Хартия» продолжают помогать артиллеристам уничтожать оккупантов на Бахмутском направлении.

Пехотинцы-разведчики «Хартии» обнаружили ночью движение группы противника на позиции и в реальном времени передали координаты артиллерии Сил обороны Украины, рассказали в подразделении.

Как видно на видео, артиллеристы отработали по захватчикам прицельным огнем.

Видео: «Хартия»