Добровольцы из Хартии помогли артиллерии найти врага в районе Бахмута (видео)
Добровольцы харьковского подразделения «Хартия» продолжают помогать артиллеристам уничтожать оккупантов на Бахмутском направлении.
Пехотинцы-разведчики «Хартии» обнаружили ночью движение группы противника на позиции и в реальном времени передали координаты артиллерии Сил обороны Украины, рассказали в подразделении.
Как видно на видео, артиллеристы отработали по захватчикам прицельным огнем.
Видео: «Хартия»
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- • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 20:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Добровольцы харьковского подразделения «Хартия» продолжают помогать артиллеристам уничтожать оккупантов на Бахмутском направлении.".