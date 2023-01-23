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Добровольцы из Хартии помогли артиллерии найти врага в районе Бахмута (видео)

Происшествия 20:44   23.01.2023
Елена Нагорная
Добровольцы из Хартии помогли артиллерии найти врага в районе Бахмута (видео)

Добровольцы харьковского подразделения «Хартия» продолжают помогать артиллеристам уничтожать оккупантов на Бахмутском направлении.

Пехотинцы-разведчики «Хартии» обнаружили ночью движение группы противника на позиции и в реальном времени передали координаты артиллерии Сил обороны Украины, рассказали в подразделении.

Как видно на видео, артиллеристы отработали по захватчикам прицельным огнем.

Видео: «Хартия»

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 20:44;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Добровольцы харьковского подразделения «Хартия» продолжают помогать артиллеристам уничтожать оккупантов на Бахмутском направлении.".