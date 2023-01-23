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Бійці “Хартії” допомогли артилеристам знайти ворога в районі Бахмута (відео)

Події 20:44   23.01.2023
Олена Нагорна
Бійці “Хартії” допомогли артилеристам знайти ворога в районі Бахмута (відео)

Добровольці харківського підрозділу “Хартія” продовжують допомагати артилеристам знищувати окупантів на Бахмутському напрямку.

Піхотинці-розвідники “Хартії” виявили вночі рух групи супротивника на позиції та в реальному часі передали координати артилерії Сил оборони України, розповіли у підрозділі.

Як видно на відео, артилеристи відпрацювали по загарбниках прицільним вогнем.

Відео: “Хартія”

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 20:44;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Добровольці харківського підрозділу “Хартія” продовжують допомагати артилеристам знищувати окупантів на Бахмутському напрямку.".