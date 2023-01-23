Бійці “Хартії” допомогли артилеристам знайти ворога в районі Бахмута (відео)

Добровольці харківського підрозділу “Хартія” продовжують допомагати артилеристам знищувати окупантів на Бахмутському напрямку.

Піхотинці-розвідники “Хартії” виявили вночі рух групи супротивника на позиції та в реальному часі передали координати артилерії Сил оборони України, розповіли у підрозділі.

Як видно на відео, артилеристи відпрацювали по загарбниках прицільним вогнем.

Відео: “Хартія”