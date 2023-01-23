Бійці “Хартії” допомогли артилеристам знайти ворога в районі Бахмута (відео)
Добровольці харківського підрозділу “Хартія” продовжують допомагати артилеристам знищувати окупантів на Бахмутському напрямку.
Піхотинці-розвідники “Хартії” виявили вночі рух групи супротивника на позиції та в реальному часі передали координати артилерії Сил оборони України, розповіли у підрозділі.
Як видно на відео, артилеристи відпрацювали по загарбниках прицільним вогнем.
Відео: “Хартія”
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 20:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Добровольці харківського підрозділу “Хартія” продовжують допомагати артилеристам знищувати окупантів на Бахмутському напрямку.".