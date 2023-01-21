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Харківські воїни влаштували окупантам “запальну вечірку” (відео)

Події 13:11   21.01.2023
Оксана Горун
Харківські воїни влаштували окупантам “запальну вечірку” (відео)

З’явились відео спільної роботи аеророзвідників-добровольців та артилерії третьої бригади Нацгвардії (м. Харків). Вони не дають життя окупантам на Бахмутському напрямку.

Відеоролик зі знищенням восьми окупантів опублікували у Телеграм підрозділу “Хартія”.

“І вдень, і вночі продовжуємо знищувати ворогів на Бахмутському напрямку. На відео – “запальна вечірка”, яку влаштували окупантам аеророзвідка Добровольчого підрозділу “Хартія” та артилерія Третьої бригади Національної гвардії України”, – підписали відео добровольці.

В опублікованому ролику під “Хартія. Марш” від “Жадана і Собак” українські воїни точним наведенням посеред ночі знищують окупантів, що біжать.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2023 в 13:11;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З’явились відео спільної роботи аеророзвідників-добровольців та артилерії третьої бригади Нацгвардії (м. Харків). Вони не дають життя окупантам на Бахмутському напрямку".