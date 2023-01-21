Харківські воїни влаштували окупантам “запальну вечірку” (відео)

З’явились відео спільної роботи аеророзвідників-добровольців та артилерії третьої бригади Нацгвардії (м. Харків). Вони не дають життя окупантам на Бахмутському напрямку.

Відеоролик зі знищенням восьми окупантів опублікували у Телеграм підрозділу “Хартія”.

“І вдень, і вночі продовжуємо знищувати ворогів на Бахмутському напрямку. На відео – “запальна вечірка”, яку влаштували окупантам аеророзвідка Добровольчого підрозділу “Хартія” та артилерія Третьої бригади Національної гвардії України”, – підписали відео добровольці.

В опублікованому ролику під “Хартія. Марш” від “Жадана і Собак” українські воїни точним наведенням посеред ночі знищують окупантів, що біжать.