Харківські воїни влаштували окупантам “запальну вечірку” (відео)
З’явились відео спільної роботи аеророзвідників-добровольців та артилерії третьої бригади Нацгвардії (м. Харків). Вони не дають життя окупантам на Бахмутському напрямку.
Відеоролик зі знищенням восьми окупантів опублікували у Телеграм підрозділу “Хартія”.
“І вдень, і вночі продовжуємо знищувати ворогів на Бахмутському напрямку. На відео – “запальна вечірка”, яку влаштували окупантам аеророзвідка Добровольчого підрозділу “Хартія” та артилерія Третьої бригади Національної гвардії України”, – підписали відео добровольці.
В опублікованому ролику під “Хартія. Марш” від “Жадана і Собак” українські воїни точним наведенням посеред ночі знищують окупантів, що біжать.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2023 в 13:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З’явились відео спільної роботи аеророзвідників-добровольців та артилерії третьої бригади Нацгвардії (м. Харків). Вони не дають життя окупантам на Бахмутському напрямку".