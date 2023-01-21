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Харьковские воины устроили оккупантам «зажигательную вечеринку» (видео)

Происшествия 13:11   21.01.2023
Оксана Горун
Харьковские воины устроили оккупантам «зажигательную вечеринку» (видео) Фото: кадр из видео

Появились видео совместной работы аэроразведчиков-добровольцев и артиллерии третьей бригады Нацгвардии (г. Харьков). Они не дают жизни оккупантам на Бахмутском направлении.

Видеоролик с уничтожением восьми оккупантов опубликовали в telegram подразделения «Хартия».

«И днем, и ночью продолжаем уничтожать врагов на Бахмутском направлении. На видео – «зажигательная вечеринка», которую устроили оккупантам аэроразведка Добровольческого подразделения «Хартия» и артиллерия Третьей бригады Национальной гвардии Украины», — подписали видео добровольцы.

В опубликованном ролике под «Хартия. Марш» от «Жадана и Собак» украинские воины точной наводкой посреди ночи уничтожают бегущих оккупантов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 января 2023 в 13:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Появились видео совместной работы аэроразведчиков-добровольцев и артиллерии третьей бригады Нацгвардии (г. Харьков). Они не дают жизни оккупантам на Бахмутском направлении".