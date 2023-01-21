Харьковские воины устроили оккупантам «зажигательную вечеринку» (видео)

Появились видео совместной работы аэроразведчиков-добровольцев и артиллерии третьей бригады Нацгвардии (г. Харьков). Они не дают жизни оккупантам на Бахмутском направлении.

Видеоролик с уничтожением восьми оккупантов опубликовали в telegram подразделения «Хартия».

«И днем, и ночью продолжаем уничтожать врагов на Бахмутском направлении. На видео – «зажигательная вечеринка», которую устроили оккупантам аэроразведка Добровольческого подразделения «Хартия» и артиллерия Третьей бригады Национальной гвардии Украины», — подписали видео добровольцы.

В опубликованном ролике под «Хартия. Марш» от «Жадана и Собак» украинские воины точной наводкой посреди ночи уничтожают бегущих оккупантов.