Харьковские воины устроили оккупантам «зажигательную вечеринку» (видео)
Фото: кадр из видео
Появились видео совместной работы аэроразведчиков-добровольцев и артиллерии третьей бригады Нацгвардии (г. Харьков). Они не дают жизни оккупантам на Бахмутском направлении.
Видеоролик с уничтожением восьми оккупантов опубликовали в telegram подразделения «Хартия».
«И днем, и ночью продолжаем уничтожать врагов на Бахмутском направлении. На видео – «зажигательная вечеринка», которую устроили оккупантам аэроразведка Добровольческого подразделения «Хартия» и артиллерия Третьей бригады Национальной гвардии Украины», — подписали видео добровольцы.
В опубликованном ролике под «Хартия. Марш» от «Жадана и Собак» украинские воины точной наводкой посреди ночи уничтожают бегущих оккупантов.
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- • Дата публикации материала: 21 января 2023 в 13:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Появились видео совместной работы аэроразведчиков-добровольцев и артиллерии третьей бригады Нацгвардии (г. Харьков). Они не дают жизни оккупантам на Бахмутском направлении".