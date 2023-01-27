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Харківські бійці влаштували окупантам під Бахмутом «Гру в кальмара» (Відео)

Суспільство 13:39   27.01.2023
Оксана Якушко
Харківські бійці влаштували окупантам під Бахмутом «Гру в кальмара» (Відео)

Аеророзвідники Добровольчого підрозділу «Хартія» на Бахмутському напрямку влаштували полювання на військових рф в окопах.

Окопні скидання від аеророзвідників Добровольчого підрозділу «Хартія» спочатку змусили ворогів панічно бігати.

Хоча вороги і намагалися втекти і сховатися в окопи, це не допомогло їм врятуватися – всі влучання були фатальними для російських загарбників.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2023 в 13:39;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідники Добровольчого підрозділу «Хартія» на Бахмутському напрямку влаштували полювання на військових рф в окопах.".