Харківські бійці влаштували окупантам під Бахмутом «Гру в кальмара» (Відео)
Аеророзвідники Добровольчого підрозділу «Хартія» на Бахмутському напрямку влаштували полювання на військових рф в окопах.
Окопні скидання від аеророзвідників Добровольчого підрозділу «Хартія» спочатку змусили ворогів панічно бігати.
Хоча вороги і намагалися втекти і сховатися в окопи, це не допомогло їм врятуватися – всі влучання були фатальними для російських загарбників.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2023 в 13:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідники Добровольчого підрозділу «Хартія» на Бахмутському напрямку влаштували полювання на військових рф в окопах.".