Харківські бійці влаштували окупантам під Бахмутом «Гру в кальмара» (Відео)

Аеророзвідники Добровольчого підрозділу «Хартія» на Бахмутському напрямку влаштували полювання на військових рф в окопах.

Окопні скидання від аеророзвідників Добровольчого підрозділу «Хартія» спочатку змусили ворогів панічно бігати.

Хоча вороги і намагалися втекти і сховатися в окопи, це не допомогло їм врятуватися – всі влучання були фатальними для російських загарбників.