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Групи людей зі зброєю ходитимуть громадою на Харківщині та стрілятимуть

Суспільство 21:57   29.11.2024
Олена Нагорна
Групи людей зі зброєю ходитимуть громадою на Харківщині та стрілятимуть Фото: vartonews.com.ua

У Златопільській громаді (до вересня Первомайська – ред.) Харківської області у суботу, неділю та середу, 6 грудня, планово відстрілюватимуть хижаків.

Попередження для місцевих жителів опублікував голова громади Микола Бакшеєв.

Так, з 8-ї ранку у зазначені дні у громаді можна буде зустріти організовані групи людей з мисливською зброєю і вони можуть стріляти. Бакшеєв закликав зберігати спокій: це єгері та мисливці, а відстріл хижаків погоджений із військовою адміністрацією.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 21:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Златопільській громаді (до вересня Первомайська – ред.) Харківської області у суботу, неділю та середу, 6 грудня, планово відстрілюватимуть хижаків.".