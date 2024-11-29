Групи людей зі зброєю ходитимуть громадою на Харківщині та стрілятимуть
Фото: vartonews.com.ua
У Златопільській громаді (до вересня Первомайська – ред.) Харківської області у суботу, неділю та середу, 6 грудня, планово відстрілюватимуть хижаків.
Попередження для місцевих жителів опублікував голова громади Микола Бакшеєв.
Так, з 8-ї ранку у зазначені дні у громаді можна буде зустріти організовані групи людей з мисливською зброєю і вони можуть стріляти. Бакшеєв закликав зберігати спокій: це єгері та мисливці, а відстріл хижаків погоджений із військовою адміністрацією.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бакшеев, животні, Златопольская, отстрел, охота;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 21:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Златопільській громаді (до вересня Первомайська – ред.) Харківської області у суботу, неділю та середу, 6 грудня, планово відстрілюватимуть хижаків.".