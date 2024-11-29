Групи людей зі зброєю ходитимуть громадою на Харківщині та стрілятимуть

У Златопільській громаді (до вересня Первомайська – ред.) Харківської області у суботу, неділю та середу, 6 грудня, планово відстрілюватимуть хижаків.

Попередження для місцевих жителів опублікував голова громади Микола Бакшеєв.

Так, з 8-ї ранку у зазначені дні у громаді можна буде зустріти організовані групи людей з мисливською зброєю і вони можуть стріляти. Бакшеєв закликав зберігати спокій: це єгері та мисливці, а відстріл хижаків погоджений із військовою адміністрацією.