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Группы людей с оружием будут ходить по громаде на Харьковщине и стрелять

Общество 21:57   29.11.2024
Елена Нагорная
Группы людей с оружием будут ходить по громаде на Харьковщине и стрелять Фото: vartonews.com.ua

В Златопольской громаде (до сентября Первомайская — ред.) Харьковской области в субботу, воскресенье и среду, 6 декабря, будут планово отстреливать хищников.

Предупреждение для местных жителей опубликовал глава громады Николай Бакшеев.

Так, с 8 утра в указанные дни в громаде можно будет встретить организованные группы людей с охотничьим оружием и они могут стрелять. Бакшеев призвал сохранять спокойствие: это егеря и охотники, а отстрел хищников согласован с военной администрацией.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 21:57;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Златопольской громаде (до сентября Первомайская — ред.) Харьковской области в субботу, воскресенье и среду, 6 декабря, будут планово отстреливать хищников.".