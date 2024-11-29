Группы людей с оружием будут ходить по громаде на Харьковщине и стрелять

В Златопольской громаде (до сентября Первомайская — ред.) Харьковской области в субботу, воскресенье и среду, 6 декабря, будут планово отстреливать хищников.

Предупреждение для местных жителей опубликовал глава громады Николай Бакшеев.

Так, с 8 утра в указанные дни в громаде можно будет встретить организованные группы людей с охотничьим оружием и они могут стрелять. Бакшеев призвал сохранять спокойствие: это егеря и охотники, а отстрел хищников согласован с военной администрацией.